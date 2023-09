Top des meilleures trottinettes électriques de Wegoboard 

WegoBoard, célèbre enseigne française, propose une gamme complète de trottinettes électriques pour adultes pour se déplacer en toute tranquillité. Découvrez les meilleures d’entre elles.

Pratique, la trottinette électrique connaît un succès considérable dans les zones urbaines. Face à cet engouement, plusieurs marques ont fait leur apparition. Parmi elles, l’entreprise française WegoBoard. Cette dernière s’est fait un nom sur le marché grâce à son service haut de gamme et à ses nombreux avantages. Dans cet article, découvrez les meilleures trottinettes électriques proposées par WegoBoard.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Blaster Note : 9,7/10 Découvrir Rider Note : 9,5/10 Découvrir Slide Note : 9,2/10 Découvrir

Blaster : une trottinette électrique tout terrain

Caractéristiques techniques Autonomie : 80 km

Vitesse maximale : 75 km/h (voie privée)

Moteur : 2400 W au total

Pneus : tout terrain 10 pouces

Poids : 33 Kg

Prix : 1 989,00 €

La Blaster figure en tête de notre sélection de la meilleure trottinette électrique Wegoboard, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Son principal atout tient au fait qu’il s’agit d’une trottinette électrique tout-terrain. Elle possède un cadre robuste en aluminium, des roues de 10 pouces absorbant au mieux les chocs. Plus encore, elle dispose d’un repose-pieds favorisant une conduite agréable, douce et confortable. De plus, cette trottinette électrique intègre une batterie haute capacité de 21Ah 60V, l’une des rares sur le marché. Amovible, elle se recharge en moyenne de 7 à 9 heures.

En termes d’autonomie, elle peut parcourir jusqu’à 80 km avec une seule charge. Avec ses deux moteurs d’une puissance totale de 2400 W, vous disposez d’un engin idéal pour les trajets de courte et moyenne distance.

Les batteries et le moteur alourdissent considérablement la trottinette (33 kg). Elle ne convient donc pas aux utilisateurs qui souhaitent prendre le train ou le bus. Toutefois, le mécanisme de pliage à loquet unique permet de plier la trottinette en seulement trois secondes.

Autonomie satisfaisante

Performance et fiabilité en toutes circonstances

Assez lourde

Rider : une trottinette électrique à forte autonomie (+50km)

Caractéristiques techniques Autonomie : 90 km

Vitesse maximale : 85 km/h (voie privée)

Moteur : 2600 W au total

Pneus : tout terrain 11 pouces

Poids : 34 Kg

Prix : 2 589,00 €

La Rider est la trottinette électrique idéale pour les longues distances de Wegoboard. Il est équipé de deux moteurs robustes de 2600 W, ce qui lui permet d’atteindre une vitesse de pointe de 85 km/h. Équipé d’une batterie haute performance de 26Ah 60V, il dispose d’une excellente autonomie de 90 km.

La Rider offre une conduite souple grâce à ses larges pneus de 11 pouces qui aident à réduire les chocs lors de la conduite. Quant aux trois modes de conduite, ils offrent différents niveaux de puissance pour s’adapter à votre conduite. Toutefois, avec son poids de 44 kg, le Rider n’est pas le plus portable comparé à d’autres scooters de notre classement.

Ce poids s’explique principalement par les pneus et la grande batterie interne. Cette dernière offre une autonomie impressionnante (mais pas la meilleure de l’industrie) de 90 km, ce qui la rend idéale pour les longs trajets domicile-travail.

Moteur puissant de 2600 W

Autonomie jusqu’à 90 km

Durée de charge de 7 à 9 heures

Slide : une trottinette électrique à petit prix de Wegoboard

Caractéristiques techniques Autonomie : 30 km

Vitesse maximale : 25 km/h

Moteur : 350 W

Pneus : 8,5 pouces

Poids : 14 kg

Prix : 569,00 €

La Slide surprend par sa robustesse et sa qualité de fabrication, compte tenu de son prix. Pesant seulement 14 kg, elle présente un excellent rapport poids/performance/confort. Il s’équipe d’une motorisation puissante propulsant à 25 km/h. Doté d’un écran LCD couleur de grande taille, il est possible de sélectionner la vitesse la plus adaptée aux besoins de l’utilisateur.

Sa batterie d’une capacité de 36V 7,5 Ah couvre jusqu’à 30 km d’autonomie. La trottinette électrique utilise un pneu renforcé de 8,5 pouces, confortable et résistant aux crevaisons. Grâce à sa suspension avant, sa conduite se révèle fluide, agréablement.

De plus, ses freins réactifs constituent un atout appréciable, car de nombreux e-scooters de cette gamme de prix sont dotés de systèmes de freinage médiocres. Pour des déplacements urbains réguliers et peu coûteux, c’est la meilleure trottinette électrique.

Légère

Confortable

Pour les milieux urbains seulement

4Flex : une trottinette électrique ultra légère de Wegoboard

Caractéristiques techniques Autonomie : 20 km

Vitesse maximale : 20 km/h

Moteur : 250 W

Pneus : 5,5 pouces

Poids : 9,5 kg

Prix : 629,00 €

La 4Flex de Wegoboard compte parmi les trottinettes électriques les plus portables disponibles sur le marché. Se pliant en 4, elle compte parmi les trottinettes les plus compactes disponibles. Ses dimensions réduites et son poids léger de 9,5 kg seulement rendent cet appareil facile à transporter partout.

Comme on peut s’y attendre, cette éloquente portabilité présente quelques inconvénients, le plus notable étant son autonomie de 20 km. Toutefois, il est possible de la doubler en ajoutant une batterie de rechange (l’assemblage ne prend que quelques secondes). Son moteur de 250W, bien qu’écologique, n’est pas assez puissant par rapport à d’autres modèles de prix similaires, et cela se remarque à l’accélération. Il peut rouler 20 km/h.

Si vous privilégiez la portabilité à la puissance, le 4Flex est une option solide, mais il y a des compromis à faire en termes de performances.

Se plie en 4

Capacité de charge jusqu’à 100 kg

Ne convient pas au tout terrain

Runway Plus : une trottinette électrique confortable et élégante de Wegoboard

Caractéristiques techniques Autonomie : 35 km

Vitesse maximale : 25 km/h

Moteur : 350 W

Pneus : 10 pouces

Poids : 15 kg

Prix : 699,00 €

La Runway Plus se caractérise par ses multiples optimisations, ses roues élargies pour un meilleur confort de conduite. Cette trottinette électrique polyvalente qui, en plus d’offrir des performances de haut niveau, présente des caractéristiques exceptionnelles. Elle se distingue par sa finition de couleur rouge lui conférant un design unique et aérodynamique. Son large plateau arrondi quant à lui offre plus de confort.

De plus, cette trottinette électrique Wegoboard profite d’un moteur puissant de 350 W assurant une accélération rapide et une conduite en douceur. Quant à son système de freinage à triple commande (frein à pied, à disque et électromagnétique), il offre une expérience de freinage beaucoup plus contrôlée que les autres trottinettes de notre classement. En roulant à une allure de 25 km/h, cette trottinette couvre 35 km qu’une seule commande de freinage.

Polyvalente

Confortable

Absence de clignotant

Boomer Pro : la trottinette électrique pour les plus exigeants

Caractéristiques techniques Autonomie : 45 km

Vitesse maximale : 35 km/h

Moteur : 500 W

Pneus : 10 pouces

Poids : 19 kg

Prix : 799,00 €

La Boomer Pro, successeur de la Barooder 3 Pro, bénéficie d’une fiabilité et d’une robustesse à toute épreuve, avec un confort et un niveau d’équipement encore plus élevés.

Relativement puissant sur les surfaces planes, il peut également gravir des pentes de 30° grâce à son moteur de 500 W (avec une puissance maximale de 700 W). Dotée d’une batterie performante, elle peut parcourir jusqu’à 45 km en toute autonomie.

Autre avantage : la batterie est amovible et possède son propre port de charge. Elle peut donc être rechargée séparément du scooter, et il est possible d’acheter des batteries supplémentaires. Vous pouvez en mettre une dans votre sac à dos pour augmenter l’autonomie, ou en laisser une au travail et une à la maison pour vous assurer que votre scooter est toujours complètement chargé et prêt à partir.

Les roues gonflables de 10 pouces offrent une expérience de conduite supérieure, qu’il s’agisse de monter les trottoirs ou de surmonter les bosses de la route. Il est également capable de supporter les conducteurs les plus lourds, avec un poids maximal de 120 kg.

Haut de gamme

IP 65

Lourde

WegoBoard : une jeune marque à vocation urbaine

Wegoboard est une initiative lancée par Ethan et Warren, les frères Berrih, qui souhaitent améliorer les transports urbains. Active depuis 2015 sur le secteur des mobilités citadines, Wegoboard cherche à mettre au point une offre performante et répondant aux normes CE. En effet, les composants de chaque trottinette électrique Wegoboard ont été sélectionnés avec soin pour assurer la qualité des produits

Les meilleures raisons d’opter pour une trottinette électrique Wegoboard

Une trottinette électrique au design attrayant

Outre sa praticité, la trottinette WegoBoard se distingue par son design à couper le souffle. Pour cela, l’enseigne a fait appel à des spécialistes français sélectionnant les meilleurs accessoires.

Équipement de pointe

Wegoboard se démarque depuis 2014 des différents constructeurs par la qualité de ses équipements. La marque française collabore avec les grandes entreprises pour assurer la durabilité et les performances de la trottinette électrique. Par ailleurs, ses modèles profitent d’une batterie assurant une longue autonomie ainsi qu’un mécanisme anti-surchauffe. De plus, quelques modèles bénéficient du Bluetooth, permettant d’activer certaines fonctions comme la diffusion de musique, la mise en marche.

Deux ans de garantie

La trottinette WegoBoard bénéficie de 2 ans de garantie. À la différence des autres sites, celle-ci couvre le service après-vente si un incident survient sur l’engin. Autant de raisons de privilégier cette marque

Un excellent rapport qualité-prix

WegoBoard offre un qualité-prix incomparable. En outre, les livraisons se font gratuitement partout en France sous 24/48 heures. Plus encore, le groupe compte aussi une équipe de livraison au niveau international. Les clients étant roi, l’entreprise cherche à les satisfaire pleinement.

