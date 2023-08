Top 7 des meilleurs accessoires pour customiser votre Apple Watch

Apple innove constamment en matière de montres connectées. L’Apple Watch Ultra est le dernier ajout à son arsenal de gadgets technologiques. Mais ce que les utilisateurs ignorent, c’est le fait qu’il existe plus d’un accessoire innovant et astucieux pour compléter parfaitement votre Apple Watch.

Du bracelet en titane, aux autres éléments qui transforment quasiment l’apparence de votre Apple Watch, ces accessoires sont incontournables pour les fanatiques de l’Apple Watch !

1. L’étui RSTR

L’étui RSTR présente un design cristallin transparent époustouflant, conçu pour être mis en valeur. Conçu par Golden Concept, il transforme votre Apple Watch Ultra en un bijou scintillant que vous pouvez porter au poignet et exhiber. Disponible en quatre couleurs magnifiques, l’étui a été fabriqué à l’aide de 50 pièces méticuleusement conçues. Les boutons d’accueil et d’action sont en acier inoxydable et sont conçus pour être légèrement plus grands, ce qui les rend plus accessibles à travers l’étui, qui est par ailleurs volumineux.

2. Le bracelet Apple Watch Ultra Band de Sandmarc

Le Sandmarc’s Apple Watch Ultra Band est un bracelet de style Oyster en titane de grade 2. La couleur et la finition de cet accessoire pour montre Apple sont parfaitement assorties à l’Ultra. Il vous suffit d’enfiler le bracelet pour donner un autre look à votre smartwatch. Elle sera alors similaire à une pièce d’horlogerie de luxe!

3. Mark_B_Case

L’étui innovant Mark_B_Case est un accessoire très innovant, car il a été conçu pour alimenter votre Apple Watch et lui permettre de fonctionner sans interruption. Sa batterie est de 450 mAh. Elle multiplie par trois l’autonomie de votre smartwatch. Plus qu’un simple boîtier Powerbank, il s’agit d’un chef-d’œuvre élégant qui s’intègre à votre Apple Watch comme un étui.

4. Le cas du convertisseur PZOZ

L’étui PZOZ Converter Case est un produit astucieux et ingénieux. L’utilisateur peut le fixer sur son Apple Watch et faire croire à son entourage qu’il possède une Apple Watch Ultra. Construit en polycarbonate, et non en titane, le bracelet de la montre reste inchangé. Tandis que le bouton d’action sur le côté permet de faire fonctionner la montre plus facilement. Sauf que c’est un faux bouton qui semble tout à fait réel !

5. Le pilulier de l’Apple Watch

L’Apple Watch Pillbox est un accessoire au design sobre. Une pochette en silicone se trouve dessus. Il s’agit d’un minuscule pilulier situé juste sous le boîtier de la montre. Cela permet d’y ranger et d’emporter facilement vos médicaments avec vous, où que vous alliez. Cela permet de diminuer les risques d’oublier de transporter et de consommer vos médicaments.

6. Le stand W3

Ensuite, le support W3 d’Elago est un accessoire sans fil qui recharge votre Apple Watch. Il a l’apparence d’un Macintosh classic. C’est un appareil à placer sur votre table de nuit pour recharger la dernière version de l’Apple Watch. Il est doté d’un mode nuit qui lui permet de fonctionner comme un réveil et d’afficher l’heure et les messages.

7. Le Cube 3-en-1 d’Anker

Enfin, l’Anker 3-in-1 Cube est un appareil qui permet d’accueillir trois appareils à la fois. Ne vous fiez pas à son apparence simple. Il est doté d’une multitude de fonctionnalités, et il est équipé de la fonction MagSafe.La section de chargement de vos appareils Apple est accessible en soulevant le couvercle comme une petite boîte à trésors. L’ouverture est orientée dans la direction opposée à la vôtre. Cela permet d’incliner votre téléphone face à vous.

