Test de la TicWatch Pro 5 : la nouveauté surprenante de Mobvoi !

En 2021, le fabricant Mobvoi a sorti la TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Mais actuellement, la sortie de la montre connectée TicWatch Pro 5 suscite un grand intérêt, voilà pourquoi nous lui avons fait subir un test afin de voir qu’est-ce qu’elle a dans le ventre.

Cette smartwatch dotée du système d’exploitation Wear OS mérite qu’on lui accorde de l’attention. Parce qu’en plus d’avoir un design avenant, il est possible qu’elle cache un grand nombre d’options. Voici ce qu’il en est.

Présentation de la Mobvoi TicWatch Pro 5

Caractéristiques techniques Dimensions du produit : 50.1 mm x 48 mm x 12.2 mm

Poids : 44.3 g

Processeur : Snapdragon W5+ Gen1

Mémoire : 2 GB RAM interne, 32 GB espace de stockage

Écran : AMOLED (1.43 inches, 466 x 466 pixels, 326 PPI) + ULP LCD noir & bleu

Autonomie: plus de 80 heures en mode normal

À première vue, la Mobvoi TicWatch Pro 5 ne diffère guère de son prédécesseur direct lorsque nous l’avons mise lors de ce test. Son design rond et son bracelet en silicone lui donnent une allure sportive. Toutefois, quelques contrastes sont notables. Sa couronne rotative est remarquable mais le bouton supplémentaire qui se trouve au-dessus de celle-ci est très discret. C’est tout à fait le contraire de la TicWatch Pro 3 qui semble plus affirmée au niveau du design et de ses 2 boutons sur le côté.

Il n’empêche que cela ne gâche en rien le côté fonctionnel de la smartwatch. En la mettant au poignet, nous avons constaté qu’elle peut être facilement attachée au poignet. Et il est aisé de lire les informations qu’affiche son écran. Il faut en effet dire qu’il est assez grand et qu’il dispose d’une bonne résolution d’images.

Affichage et fonctionnement

L’écran de la TicWatch Pro 5 de Mobvoi est pourvu de la technologie AMOLED. Et il est assez spécifique car son fonctionnement s’appuie sur 2 panneaux à la fois. Le premier fait 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels. Et il est complété par un écran ULP (ultra low power) qui est très économe en énergie.

En mode normal, un écran AMOLED offre déjà des couleurs riches et de beaux contrastes. Sauf que celui de la TicWatch Pro 5 semble encore plus net que son prédécesseur grâce à la résolution qui a été accrue.

Etant donné que cette montre connectée est en mode « always on » ce système lui permet de durer longtemps. En plus de l’heure, vous pourrez toujours avoir le niveau de la batterie à portée de vue. La couleur du rétroéclairage peut être ajustée. Tandis que d’autres thèmes peuvent être affichés en tournant la couronne. Vous pouvez choisir parmi différents cadrans de montre, dont les widgets peuvent être personnalisés. Et des modèles gratuits ou payants peuvent être téléchargés via une application.

Une autonomie étonnante pour une Mobvoi

Puis, l’autonomie de la batterie de la TicWatch Pro 5 est étonnement longue. Alors que les modèles précédents fabriqués par la marque étaient pourvus d’une autonomie ne dépassant pas les 24 heures. Cette montre connectée peut durer jusqu’à 3 jours et 8 heures sur une seule charge en mode normal. Et si vous activez des applications énergivores, elle peut durer environ 50 heures. Ce qui fait 2 jours et 2 heures si on fait le calcul.

Le chargement est également très rapide. En l’espace de 30 minutes elle sera déjà chargée à 60 %. Tandis qu’une charge complète prend environ 1 heure. La smartwatch est pourvue d’un câble magnétique à l’achat. C’est grâce à celui-ci que vous pouvez la recharger rapidement. Et il est important de bien le conserver, car d’autres câbles ne sont pas compatibles avec ce modèle.

Une montre connectée grandement solide

La durabilité de la Mobvoi TicWatch Pro 5 est également notable. Même si contrairement à l’Apple Watch Ultra, son boîtier n’est pas fait de titane. Le fait qu’il soit en acier inoxydable et en aluminium est un excellent combo. Elle est donc robuste. Et la certification militaire MIL-STD-810H le prouve. Vous pouvez donc l’emmener lors de vos différentes sorties.

Et ce n’est pas un poids plume, car avec ses 44,3 grammes, le poids de cette TicWatch est palpable. Il n’y a absolument rien à redire sur la qualité de fabrication de ce produit. Il est d’un niveau extrêmement élevé. Et autre points positif : le verre du cadran est en Corning Gorilla. C’est un matériau anti traces de doigts très efficace et il est très solide.

Performances de la TicWatch Pro 5

Ensuite, il est à noter que cette dernière version de la TicWatch est dotée du processeur Snapdragon W5+ Gen1 de Qualcomm. Ce dernier lui permet donc d’avoir des performances fluides et rapides. Et lors de notre test de la Mobvoi TicWatch Pro 5, nous nous sommes rendu compte.

Avec ses 2 Go de mémoire de travail, ses 32 Go de mémoire système et le fait qu’elle fonctionne sous Wear OS 3.5 nous avons pu profiter du meilleur de cette technologie. Écouter de la musique en courant est aisé. Et prendre des mesures concernant nos performances sportives l’est tout autant.

Les performances du système de cette montre connectée sont semblables à celles d’une Apple Watch Series 8. Et elle est grandement utile. Le fait qu’elle soit pourvue de haut-parleurs et d’un micro vous permettra de répondre à des appels. Bien entendu, il est nécessaire d’avoir votre smartphone près de vous lors de cette opération. Mais il est inutile de le sortir de votre poche. Si la fonction Bluetooth est activée vous pouvez directement répondre à vos interlocuteurs en portant la smartwatch à votre mention.

Des capteurs fonctionnels

Pour suivre, lors du test nous avons vu que tous les principaux capteurs de la Mobvoi TicWatch Pro 5 sont embarqués. Elle comporte un podomètre, un moniteur de rythme cardiaque, un capteur du taux de saturation en oxygène du sang et un capteur du suivi du sommeil. Puis, une boussole et un baromètre sont également disponibles.

En ayant effectué une randonnée le weekend dernier, le GPS nous a grandement aidé. Elle met certes plus de temps à trouver un signal. Ce n’est pas comparable aux performances d’une Garmin ou d’une Polar. Mais cette fonction est efficace. C’est l’essentiel.

En termes de précision de données, la TicWatch Pro 5 se défend assez bien, même si ce n’est pas parfait. Nous avons constaté certaines latences et quelques erreurs de traduction lors de nos séances d’entraînement. Mais rien de bien grave. Par contre, afin d’obtenir l’évaluation et l’analyse complètes de vos données, il faut avoir un compte Mobvoi. Sans quoi, vous n’aurez que des informations partielles. Heureusement, ce service est gratuit.

Des applications utiles

Puis, il est étonnant de constater que la TicWatch Pro 5 dispose également d’un module NFC, alors que son chargement se fait via un câble magnétique. Cette option permet donc à son porteur d’effectuer des paiements sans contacr via Google Pay. Et lors de notre test de la Mobvoi TicWatch Pro 5 cela nous a été d’un grand secours car nous n’avions pas notre portefeuille sur nous.

Sinon, nous avons aussi remarqué que l’application Mobvoi Health sert de plaque tournante pour tout ce qui concerne la smartwatch. Si vous devez toujours garder un œil sur vos constantes de santé, elle est très utile. Vous pouvez, en quelques clics, connaître votre fréquence cardiaque ou fréquence respiratoire. Ce sont des données précieuses.

Un moniteur de santé efficace

Parmi les fonctions les plus utiles de cette smartwatch, il y a le rétroéclairage des zones de fréquence cardiaque. Il s’agit de couleurs qui suivent votre état général de santé. Pour l’activer, il suffit de choisir parmi un éventail de 18 couleurs vives. Et l’affichage de votre TicWatch Pro 5 changera pour s’adapter à votre rythme.

Lorsque vous faites de l’exercice, cette fonction vous permettra de suivre sans effort votre fréquence cardiaque et d’autres valeurs à surveiller. Elle indique par exemple le nombre de calories brûlées. Tout comme elle capable de détecter si vous faites de l’anaérobie ou non. Au repos, elle aussi en mesure de vous indiquer le nombre de minutes idéale durant lesquelles vous devez rester sans bouger. Et si vos battements de cœur sont trop irréguliers la montre connectée peut aussi vous le signaler.

Le rétroéclairage change en fonction des battements de votre cœur. Six zones colorées allant de l’aigue-marine sereine à l’orange vif et au rouge écarlate ardent, indiquent comment vous vous sentez. D’un coup d’œil rapide, vous pouvez donc mieux contrôler votre cardio.

Verdict

La TicWatch Pro 5 de Mobvoi est une excellente smartwatch Wear OS au vu des différentes épreuves que nous lui avons fait passer lors de notre test. Certaines améliorations doivent encore être effectuées par le fabricant. Cependant, ses performances actuelles sont suffisantes si vous désirez vous procurer une montre connectée fonctionnelle munie d’une bonne autonomie.

Ses quelques défauts ne nous ont pas véritablement posé problème. En plus d’une construction robuste et de haute qualité. Son design simple mais attrayant lui confère un certain charme. Cette smartwatch se distingue des autres grâce à son double écran. Et par rapport à son prédécesseur qui était déjà convaincant, elle comporte moins de points négatifs. C’est donc bon un achat, car sur le long terme, elle ne vous lâchera pas.

Temps de charge rapide

Une qualité de fabrication irréprochable

Pas de charge sans fil

Latence au niveau du rendu des données

