Test de la Xiaomi Watch S1 : une montre connectée stylée et polyvalente

Alors que la Mi Watch a connu un succès retentissant lors de sa sortie. La Xiaomi Watch S1 fait encore mieux, étant donné que c’est un modèle nettement plus stylé et fonctionnel, lors du test que nous avons effectué.

Il s’agit d’un modèle de montre connectée semi-élégante, robuste et confortable. En ayant pris la Mi Watch comme base lors de sa conception, Xiaomi Watch S1 n’a pourtant pas l’air d’être un accessoire milieu de gamme comme son prédécesseur. Voici de quoi il retourne.

Présentation de la Xiaomi Watch S1

La Xiaomi Watch S1 se distingue par son design minimaliste et avenant, avec un boîtier en acier inoxydable de haute qualité qui lui confère un bel aspect. Son écran AMOLED de 1,4 pouces possède une résolution nette et des couleurs vives. Cela permet d’avoir une expérience visuelle agréable. Mais le seul point négatif à noter au niveau du design de cette smartwatch, c’est le fait qu’elle soit plus adaptée à des poignets larges. En effet, la longueur du bracelet de 157 à 241 mm est réglable. Mais il n’existe pas de modèles plus petits.

Par contre, pour ceux qui aiment customiser leur accessoire, le bracelet de cette tocante est interchangeable, c’est l’idéal. En plus d’une bande en caoutchouc fluoré, un bracelet en cuir, noir ou marron est offert selon la version. Bien que, selon notre préférence, le cuir brun lui confère plus d’élégance. Sans compter le fait que cette montre connectée est plus solide que la Mi Watch. Et cela est dû au verre saphir dont elle est dotée. Lors de notre test, nous avons d’ailleurs constaté que la Xiaomi Watch S1 ne peut pas être rayée facilement.

Caractéristiques techniques Verre: saphir

Boîtier: en acier inoxydable

Bracelet: Cuir vachette

Dimensions du produit: 46,5 x 46,5 x 11 mm (sans le bracelet ni les protubérances)

Écran: AMOLED 1,43″ 466 x 466

Capacité de la batterie: 470 mAh

Indice de résistance à l’eau: 5 ATM

Xiaomi Watch S1 GL Tracker de fitness Silver XM100021 XIAOMI WATCH S1 GL

XM100021

Argenté

Xiaomi 195.16 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Une montre connectée ergonomiquement confortable

Une fois mise, le porteur sentira que l’îlot des capteurs vient s’enfoncer légèrement dans le poignet. Mais c’est pour assurer des mesures plus fiables. Par conséquent, il ne faut pas s’étonner de ce détail. Hormis cela, la Xiaomi Watch S1 ne gêne pas. Il est possible de la porter durant toute une journée et même pendant la nuit. Ses 64 g sont presque imperceptibles. Dans l’ensemble, c’est donc une smartwatch ergonomiquement confortable.

Manipulation de l’interface

Pour pouvoir l’utiliser il faut savoir maîtriser son écran tactile. Le bouton situé sur le côté supérieur droit sert à revenir au cadran principal ou à afficher la liste des applications. Et celui qui est en dessous de celui-ci permet, par défaut, d’ouvrir le menu des activités. Lors de notre test de la Xiaomi Watch S1, il nous a permis d’accéder directement aux 117 sports que la montre propose. Il suffit de le configurer dans l’application Mi Fitness si vous désirez avoir accès à une activité en particulier.

Un fonctionnement très intuitif et réactif

En plus d’afficher l’heure en permanence, il semble que la Xiaomi Watch S1 soit relativement facile à manœuvrer. Il suffit d’un glissement de doigt vers le bas pour faire apparaître les dernières notifications. Et un balayage vers le haut peut ouvrir le volet des raccourcis. De cette manière, vous pourrez aisément la mettre en mode « ne pas déranger ou silencieux » sans vous fatiguer à rechercher ces options dans les paramètres.

Puis, en faisant glisser votre doigt vers la droite, vous pourrez avoir un aperçu des différents widgets que la montre connectée offre. Ils sont regroupés par défaut. Ainsi, vous n’aurez pas à aller les chercher ailleurs. C’est plus facile pour pouvoir consulter sa fréquence cardiaque rapidement ou ses jauges d’activité (nombre de calories brûlées au bout de 24 heures, météo, musique).

De bonnes performances et fonctionnalités

En la mettant en marche, nous avons été ravies de voir lors du test que le puissant processeur de la Xiaomi Watch S1 garantit des performances fluides et réactives. Elle dispose d’un système d’exploitation spécialement conçu pour les montres connectées, en plus d’offrir une interface conviviale et intuitive.

Un atout lors des séances d’entraînement

Grâce à ses capteurs avancés, la montre est capable d’effectuer un suivi précis de l’activité physique. Durant une séance de sport, en plus du nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, bien d’autres données peuvent être relevées. Et en mode sport, la Xiaomi Watch S1 fournit des statistiques détaillées et des conseils pour améliorer les performances et atteindre les objectifs fixés par son utilisateur.

Un très bon accessoire de santé

Et si vous devez régulièrement vérifier vos constantes de santé, la Xiaomi Watch S1 est pourvue de biocapteurs PPG multicanaux. Ils peuvent surveiller votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24 en mode connecté. Et si elle constate que votre rythme cardiaque est trop élevé, elle vous enverra des alertes. Et pour les personnes qui ont besoin de connaître l’évolution de leur santé cardiovasculaire sur un mois, une courbe de fréquence cardiaque au repos peut être enregistrée automatiquement durant les 30 jours passés.

Une montre semi-outdoor

Pour suivre, il est possible d’emmener la Xiaomi Watch S1 un peu partout. Même s’il s’agit d’une montre lifestyle en apparence, elle est assez étanche. Comme nous, vous pouvez par exemple la porter au poignet en faisant de la natation. Cette montre connectée est résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur soit 5 ATM. Et si vous êtes amateur des sports outdoor, elle peut parfaitement supporter les différentes conditions météorologiques auxquelles vous faites souvent face. Sous la pluie ou sous un grand soleil, elle fonctionnera.

La Xiaomi Watch S1, une tocante à emmener dormir

En soirée, la montre connectée de Xiaomi intègre également un suivi du sommeil. Cela permet à son porteur d’analyser la qualité de son sommeil et d’obtenir des conseils pour l’améliorer. Comparé à la Mi Watch, ce procédé a été amélioré de 35%. Et parallèlement, comme la surveillance de l’oxygène dans le sang fournit une meilleure image de votre condition physique, la Watch S1 est dotée d’une bonne application SpO2.

Un assistant vocal à votre service

Ensuite, il est avantageux d’avoir un assistant vocal à portée de main si vous désirez allumer ou éteindre vos appareils intelligents à distance. Il faut toutefois qu’ils soient synchronisés avec la Xiaomi Watch S1. Et c’est possible grâce à Alexa. Cette IA est intégrée aux fonctionnalités de la montre. Cela permet ainsi à son utilisateur d’être plus libre de ses mouvements.

Appels via Bluetooth

En cas d’urgence, cette montre connectée peut aussi vous être d’un grand secours. Il suffit en effet d’appuyer 3 fois sur le bouton situé en bas à droite de la montre pour appeler rapidement votre contact d’urgence. Or, ce n’est pas tout. Lors de notre test de la Xiaomi Watch S1, nous avons été contents de voir qu’il est possible de recevoir un appel sur smartphone, mais d’y répondre via la smartwatch. Le microphone et le haut-parleur dont elle est dotée sont assez puissants pour pouvoir entendre la voix de l’interlocuteur au bout de la ligne. Seulement, il est préférable d’être dans un environnement calme.

Un bon GPS

En outre, elle est également équipée d’un GPS intégré. Cette fonctionnalité vous permettra d’être géolocalisé facilement si vous êtes dans un environnement que vous ne connaissez pas. Et c’est aussi utile pour suivre avec précision les parcours que vous établissez. Puis, grâce à cela, il est plus simple de s’orienter sans avoir besoin d’un smartphone.

Une autonomie convaincante

Enfin, ce que nous avons aimé lors de notre test de la Xiaomi Watch S1 Pro, c’est l’autonomie de la batterie. Cet appareil dispose d’une batterie de 470 mAh. Sur le papier, il est dit qu’elle dure 14 jours en utilisation normale ou 10 jours en utilisation intensive. Pourtant, nous pouvons confirmer qu’il faut une semaine et demie pour que la batterie s’épuise avec toutes les fonctions activées.

L’écran « Always-On » réduit de moitié l’autonomie de la batterie, soit environ 5 à 6 jours sur une seule charge. Mais la smartwatch peut tout à fait être utilisée en mode connecté un bon nombre de fois.

Durant ce temps, nous avons reçu de nombreuses notifications et des appels Bluetooth. Nous avons utilisé Raise to Wake, la détection de l’oxygène dans le sang et l’application surveillance du stress. Tout comme nous avons activé des alarmes lors de son utilisation pour nos activités sportives. Et il lui faut environ 95 minutes pour se recharger de 0 à 100%.

Verdict

Xiaomi a fait du très bon travail avec la Watch S1 Pro, plaçant la barre encore plus haut afin de satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Cette montre connectée possède une excellente autonomie et des fonctionnalités faciles à manier. Cependant, le fait qu’elle ne soit pas pourvue de la fonction paiement sans contact en France peut être gênant pour les personnes désirant avoir cette application. D’autant plus que la smartwatch est parfois capricieuse lors d’une mesure du cardiofréquencemètre.

Mais au final, après ce test, il s’avère que la Xiaomi Watch S1 Pro vaut son prix actuel. C’est une bonne affaire de se procurer ce très bel accessoire qui a tout pour plaire. Mais si vous êtes un sportif chevronné recherchant des performances plus poussées sur une montre connectée, il existe des modèles dotés de plus d’options.

Très bonne autonomie

Facile d’utilisation

Bracelets cuir et caoutchouc fournis

Gestion des appels en Bluetooth

Pas encore de paiement sans contact en France

Cardiofréquencemètre très capricieux

Xiaomi Watch S1 GL Tracker de fitness Silver XM100021 XIAOMI WATCH S1 GL

XM100021

Argenté

Xiaomi 195.16 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites