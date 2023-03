Xiaomi sort enfin sa belle montre Watch S1 Pro en France

La montre Xiaomi Watch S1 Pro était déjà sortie en Chine depuis le mois d’août 2022, mais n’est pas encore arrivée en France. C’est juste au moment de l’ouverture du Mobile World Congress que la marque chinoise s’est enfin décidée et dévoile l’arrivée de ses produits vers l’Hexagone.

La première chose que l’on remarque la nouvelle montre de Xiaomi : la Watch S1 Pro, c’est son design élégant qui donne une allure distinguée à la montre connectée. Par ailleurs, elle reprend la grande majorité des caractéristiques de la version classique, mais apporte une touche premium et la présence d’une couronne rotative. Il ne faut donc compter sur un modèle abordable.

Montre Xiaomi Watch S1 Pro : une montre distinguée avec de belles caractéristiques

Deux choix sont disponibles à l’achat. En outre, vous pouvez la prendre soit en argent avec un bracelet en cuir brun, soit en noir avec un bracelet de la même couleur pour lui donner un aspect plus sportif.

Grâce à un écran Oled de 1,47 pouce, la Xiaomi Watch S1 Pro offre une définition de 480 x 480 pixels avec une luminosité de 600 cd/m². Cela s’additionne de la présence de l’always-on display et de différents types de cadrans pour offrir une finition encore plus aboutie.

D’un autre côté, elle respecte la certification 5ATM, ce qui vous permettra de l’emmener durant vos séances de natation. L’écran se distingue aussi par rapport à sa finition en verre saphir, qui lui garantit une grande résistance.

De nombreux capteurs dédiés aux performances sportives et à la santé

Par rapport aux données santé, la Xiaomi Watch S1 Pro est une montre connectée qui dispose d’un cardiofréquencemètre. S’additionne à ce dernier, un oxymètre pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang, un capteur de température et le suivi de la qualité du sommeil.

Lors de vos séances de courses ou de cyclismes, vous pourrez profiter d’un GPS bi-bande à 5 systèmes utilisables avec BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS et GPS. De plus, la tocante a 100 sports différents pré-enregistrés dans l’appareil.

Cela vous laissera donc un large choix d’activités et de possibilités lors de vos sorties, sans aucun risque de vous perdre. Elle est compatible avec le Wi-Fi et le Bluetooth, elle a un microphone et un haut-parleur intégré et une puce NFC.

La Xiaomi Watch S1 est donc une montre connectée complète qui vous permettra de partir à l’aventure sans avoir besoin de sortir votre smartphone de votre poche ou de votre sac. De plus, sa batterie de 500 mAh aurait une autonomie de deux semaines en utilisation classique selon la marque chinoise.Avec une utilisation intense de la montre connectée, elle tiendrait dix jours et cinq jours si vous activez l’always-on display. Pour ceux qui veulent acquérir ce petit bijou de technologie, sachez qu’elle sera commercialisée d’ici peu.

Plus explicitement, vous pourrez l’acquérir en ligne ou dans les différents points de vente à un prix qui débute à 299,99 € à partir du 8 mars de cette année.