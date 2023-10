Test de la Nothing Watch Pro, une nouveauté qui ne passe pas inaperçue !

Dans un monde où les smartwatch se comptent par milliers, comment faire sensation avec son premier produit ? Eh bien la réponse de la marque Nothing a tout simplement été de créer une sous-marque suivant la philosophie de la maison mère. A l’exception de la partie concernant la transparence CMF by Nothing se démarque avec la Watch Pro à qui nous avons fait passer un test.

Cet appareil respecte l’acronyme de la marque pour sa couleur, ses matériaux et ses finitions. C’est un vrai concentré de technologie. Mais pour en connaître les détails voici ce qu’il y a à savoir sur le sujet.

Présentation de la Nothing Watch Pro

Caractéristiques techniques Dimensions : 46.9 x 39.8 x 12.8 mm

Ecran : AMOLED de 1,96 pouce d’une résolution de 410 x 502 pixels (600 nits)

Poids : 47 g

Capacités spéciales : Possède un micro et un haut-parleur

Étanchéité : 3 ATM

Autonomie : 6 jours et plus en mode économie d’énergie

En commençant par le commencement, CMF by Nothing est d’abord une initiative lancée par l’entreprise londonienne Nothing. Spécialisée dans les technologies grand public, à l’occasion de son troisième anniversaire, Carl Pei, cofondateur de OnePlus, a créé la société le 29 octobre 2020. Et ce sont leurs équipes à qui l’on doit la conception de la Nothing Watch Pro que nous testons dès à présent.

Mais en plus de ce produit, sachez également que CMF by Nothing a aussi récemment dévoilé des Buds Pro. Une brique d’alimentation GaN (nitrure de gallium) de 65 watts est également de la partie, dans le cadre de sa première série de lancements de produits.

Design

Pour une smartwatch à petit budget, la CMF Watch Pro a un beau design. Pour un produit d’entrée de gamme, elle possède de belles finitions. Son apparence rectangulaire aux coins incurvés imite un peu le design de l’Apple Watch. Mais qu’à cela ne tienne, cela a contribué à son succès. Dotée d’un grand écran AMOLED de 1,96 pouce d’une résolution de 410 x 502 pixels (600 nits), ce petit appareil possède une assez bonne luminosité en plein jour.

Et bien que la montre ait un profil volumineux, elle est légère (47 g). Ses bracelets en silicone sont interchangeables. Par conséquent, en plus de tester les fonctions de la Nothing Watch Pro, nous avons été heureux d’apprendre que cette montre connectée peut être customisée. Parce que le fait que le bracelet orange d’origine soit repliable vers l’intérieur n’est pas idéal. Sans compter le fait que cette couleur peut ne pas correspondre aux goûts de chacun.

Composants

La montre intègre un haut-parleur et un microphone pour la fonction d’appel Bluetooth. Un bouton situé sur le côté droit permet de naviguer dans le menu des applications et de revenir à l’écran d’accueil. Et le dessous de la montre comporte un capteur de fréquence cardiaque et un connecteur de charge magnétique à deux broches.

Le profil supérieur de l’appareil est dominé par l’écran, avec des bords symétriques sur tous les côtés. Puis, il est à noter que la Nothing Watch Pro que nous testons est conforme à la norme IP68. C’est-à-dire que ce produit est résistant à l’eau et à la poussière.

Fonctionnalités

Pour coupler la Watch Pro avec votre téléphone, il vous suffit de télécharger l’application CMF Watch sur l’App Store ou le Play Store. Puis, il faut lui accorder les autorisations nécessaires et vous voilà connecté en un clin d’œil. L’application vous permet d’accéder aux fonctions de base de la montre connectée. Il y a notamment le suivi de la santé (sommeil, fréquence cardiaque, oxygène du sang et niveau de stress), le suivi de l’activité, les notifications et l’affichage permanent. Et nous devons dire que ces fonctions ont plutôt bien fonctionné lors de notre test de la Nothing Watch Pro.

La montre est également livrée avec une tonne de thèmes qui correspondent à l’esthétique Nothing. Vous pouvez choisir parmi ni plus, ni moins de 37 options différentes de personnalisation de l’écran. Et vous serez content d’apprendre que la montre fait tout ce que l’on attend d’elle. Elle embarque même un GPS qui vous permet de suivre votre position et votre rythme de marche en temps réel.

Les défauts de son interface

Ce qui est un peu décevant, c’est qu’en dépit d’une excellente interface utilisateur, il est possible d’améliorer l’UX. L’interface utilisateur de la montre est trop simple pour son propre bien. Il y a un manque de couleur dans les menus. Elle n’est pas mal du tout comparée à celle de certains concurrents. Mais on aurait pu espérer mieux de la part de la marque qui a créé le Nothing Phone 2.

Le manque général de polissage à la fois sur le logiciel de la montre et sur l’application CMF Watch Pro est remarquable. L’application a un design rudimentaire qui ressemble à une copie des autres applications de Nothing. Ce qui fait qu’il n’y a aucune différence avec Nothing X, qui est plus élégante et soignée.

Spécificités

Pour suivre, la CMF by Nothing Watch Pro n’est disponible qu’en une seule taille. Lors de notre test, cela ne nous a pas causé de souci. Mais si vous avez un petit poignet, vous aurez l’impression que la montre est plus grande dans vos mains. Mais dans l’ensemble, l’écran est solide et il n’y a rien à redire.

Appels Bluetooth

Comme la Nothing Watch Pro est dotée d’un micro et d’un haut-parleur, nous avons décidé de tester les appels Bluetooth. Et bonne nouvelle, ils fonctionnent bien. Vous pouvez recevoir et raccrocher l’appel directement depuis la montre. Vous pouvez même composer le numéro si la montre est connectée à votre smartphone.

Sauf que si vous vous trouvez dans un environnement bruyant, votre interlocuteur aura du mal à entendre votre voix et il en va de même pour vous. La solution dans ce cas-là est de porter les Buds Pro conçus par Nothing. Il est tout de même possible de prendre des appels Bluetooth ou de recourir vocalement à Siri ou à Google dans un environnement calme. C’est pourquoi, c’est à vous de voir.

Software

Puis, comme la smartwatch est pourvue du logiciel CMF by Nothing Watch Pro, nous avons été contents de constater lors du test qu’il est fonctionnel. La navigation est fluide et propre. Même si quelques efforts supplémentaires de conception auraient rendu le système de la Nothing Watch encore plus performant. C’est parfait pour un produit d’entrée de gamme.

Sinon, la montre n’a pas de capteur de luminosité automatique, vous devez régler manuellement la luminosité. De plus, il n’est pas possible d’étendre les données d’entraînement ou même les données de sommeil. Vous devez utiliser une application. Cela aurait été mieux de voir le graphique la fréquence cardiaque en faisant de l’exercice.

Par la suite, vous ne pouvez pas entièrement voir vos messages s’ils sont longs. Vous pouvez seulement voir clairement qui est l’envoyeur. Mais cela s’arrête là. Nothing a vraiment besoin d’améliorer cette fonctionnalité.

Précision

Ensuite, si vous voulez vous orienter ou connaître votre position géographique, le GPS la Nothing Watch Pro est assez précis. Votre localisation est calculée selon 5 systèmes de positionnement par satellite.

En termes de prise de données concernant votre constitution, cette smartwatch peut faire un suivi de la fréquence cardiaque, de la SpO2 et du sommeil. Mais ce dispositif n’est pas le meilleur si vous avez de graves problèmes de santé. Bien sûr, le CMF by Nothing Watch Pro fournit des données presque exactes. Et elles sont comparables à celles d’autres montres connectées et même à celles des oxymètres de pouls. Mais pour davantage d’exactitude, il faut s’adresser à de vraies institutions de santé.

En matière de sport, cette montre connectée tient également la route. Les personnes qui aiment courir ou faire du sport en salle peuvent pratiquer leur activité physique favorite en la portant. Elle peut reconnaître plus de 110 modes sportifs. Par contre, nous vous conseillons de ne pas l’emmener nager, car son indice d’étanchéité est faible.

Autonomie

Enfin, la Watch Pro peut tenir jusqu’à six jours avec l’AOD. Cela comprend l’activation et le suivi de la fréquence cardiaque 24h sur 24. C’est en partie grâce à l’astucieuse fonction de détection du poignet. Cette option sait quand vous enlevez la montre et désactivez l’AOD et le suivi de la fréquence cardiaque. Et cela permet d’économiser de l’énergie.

Cette grande autonomie rend alors ce produit attrayant, car ce n’est pas toujours facile de devoir recharger sa smartwatch à tout bout de champ. Si vous souhaitez par la suite allonger l’autonomie de la batterie, vous pouvez désactiver complètement ces fonctions. De cette manière vous obtiendrez probablement deux fois plus d’énergie.

Verdict

En somme, pour résumé ce test, la marque Nothing a enfin complété son écosystème avec le lancement de la Watch Pro. C’est une montre connectée pourvue de tous les attraits standards d’un tracker de fitness doublé d’un appel de communication.

Même s’il ne s’agit pas techniquement d’un produit de la marque Nothing, la Watch Pro se distingue par son design atypique. Et elle est particulièrement attrayante pour les propriétaires de Nothing Phone qui souhaitent assortir leurs gadgets.C’est également un excellent choix pour les nouveaux utilisateurs de smartwatch. Cela parce qu’elle ne vous submerge pas avec trop d’options ou de paramètres. Vous pouvez l’utiliser comme une simple montre ou comme un compagnon de santé et de remise en forme. Mais surtout, il s’agit d’un produit tout à fait abordable qui ne vous ruinera pas.

Smartwatch capable de recevoir ou raccrocher appels Bluetooth

Bon rapport qualité/prix

Disponible en une seule taille

Interface trop simple