Nothing lance sa montre connectée ultra-cheap et puissante

CMF, la sous-marque économique annoncée par Nothing en août dernier, a lancé ses premiers produits. Il s’agit d’une montre connectée Nothing, une paire d’écouteurs et un chargeur GaN.

Cette triple sortie de nouveaux gadgets est conçue pour accompagner la gamme déjà populaire de smartphones de Nothing. Contrastant avec l’éthique minimaliste et monochromatique des combinés abordables tout en maintenant des coûts remarquablement bas. Le premier produit à l’ordre du jour est une smartwatch svelte et dépouillée.

La Watch Pro, la montre connectée de chez Nothing

La montre connectée créée par Nothing reprend l’esthétique bicolore du Phone 1 tout en apportant une touche de couleur avec un bracelet orange vif.

Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,96 pouce et d’un GPS intégré. Sa batterie peut durer jusqu’à 13 jours. Et elle peut passer et recevoir des appels, à condition d’être connectée à un téléphone via Bluetooth. Cependant, elle ne semble pas avoir accès à une boutique d’applications.

L’appareil est largement axé sur la santé, avec diverses fonctionnalités. Il peut prendre la fréquence cardiaque de son utilisateur en temps réel ou son taux de saturation en oxygène dans le sang. Et il est très facile de connaître les niveaux de sommeil et de stress du porteur de la smartwatch.

Puis, elle donne des rappels d’hydratation et de mouvement si vous oubliez souvent d’effectuer ces actions dans une journée.

Une smartwatch allant très bien avec de nouveaux écouteurs

Son prix actuel fait de la montre connectée de Nothing l’un des appareils portables les plus abordables du marché. Pouvant se synchroniser rapidement avec votre téléphone, c’est un tracker de fitness très pratique.

Mais comme il est d’autant plus agréable de faire du sport en écoutant de la musique, il est préférable d’avoir cette smartwatch et les écouteurs qui vont avec. Les Buds Pro sont justement les nouveaux écouteurs de CMF. Et ils sont excellents pour écouter de la musique.

Ils offrent jusqu’à 45 dB d’annulation active du bruit. Ils sont en effet composés d’un système géré par un algorithme. Leurs ouvertures sont au sommet de chaque écouteur. Cela minimise les interférences sonores causées par le vent. En les portants et en les liant via Bluetooth à votre smartwatch, vous serez capable de suivre plus de 110 sports et activités.

Nothing sort aussi un chargeur

Enfin, CMF a également lancé un chargeur GaN de 65 W. Il est doté de deux ports USB-C et d’un port USB-A. Comme tous les appareils de ce type, il a pour principale fonction de redonner de l’énergie à votre montre connectée Nothing ou à votre smartphone. Il est assez spécifique, car il a la capacité de porter la batterie d’un Nothing Phone 2 à 50 % en seulement 25 minutes.

Cette gamme de produits connaîtra sans nul doute un grand succès étant donné qu’ils sont très abordables. Nothing commencera d’abord par vendre la montre connectée, les écouteurs et ce chargeur en quantités limitées en Inde et au Royaume-Uni le 30 septembre. Mais ces appareils seront par la suite bientôt disponibles à la vente sur d’autres marchés.