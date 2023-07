Soldes d’été : Choppez vite la Suunto 9 Peak à petit prix !

Vous avez toujours eu envie de vous procurer une montre connectée outdoor de précision ? La Suunto 9 Peak bénéficie actuellement d’un super bon plan sur Decathlon. Et il serait dommage de le rater.

La marque finlandaise Suunto fabrique des montres connectées depuis plusieurs années. Et elles comportent toutes des atouts qui les rendent spéciales. Mais les fonctionnalités de la 9 Peak valent vraiment son prix. Voici ce qu’il en est.

Une montre connectée vendue à -37% chez Decathlon !

Au de lieu de 399€, déboursez seulement 249€ dans l’achat d’une Suunto 9 Peak chez Decathlon est un super bon plan. Cette montre connectée outdoor fait l’objet d’une remise de -37% durant ces soldes d’été.

Et si le modèle est actuellement non disponible en ligne, allez directement en magasin. Il pourrait s’avérer que le stock n’ait pas encore été compté. Ce qui vous donne une chance supplémentaire de tomber dessus. C’est en effet une occasion idéale de se procurer un tel accessoire. Parce qu’il s’agit là d’une smartwatch de qualité. Son design et ses fonctionnalités le prouvent.

Les caractéristiques de la Sunnto 9 Peak

La marque Suunto produit des montres connectées de précision. Et le modèle 9 Peak ne fait pas exception à la règle. C’est une smartwatch testée et approuvée selon les normes militaires américaines [MIL-STD-810]. Tous les matériaux qui la compose sont durables. Son écran est protégé par un verre en cristal de Saphir. Et ses finitions sont en acier et titane. C’est également une montre très étanche, car vous aurez beau plonger jusqu’à 100 mètres de profondeur en l’ayant au poignet, elle fonctionnera toujours.

Ses fonctions outdoor sont toutes excellentes. Ce qui est rare sur de nombreuses smartwactch, car des concessions sont toujours à faire. Sa boussole intégrée vous permettra de ne pas perdre le nord. Et elle a une très bonne application de suivi d’itinéraire. Si vous avez besoin de connaître votre position et le chemin que vous souhaitez emprunter, utilisez votre Suunto.

Une smartwatch de caractère

Ensuite, il s’avère que la 9 Peak de Suunto résiste très bien aux longues virées en plein air. Elle possède une exceptionnelle autonomie de 170 heures en mode enregistrement et activation du GPS. Ce qui fait que vous pouvez l’utiliser pendant presque toute une semaine. Puis il faudra la recharger. C’est très pratique. Contrairement aux autres smartwatch qui ne durent que 24 heures, elle est plus endurante.

Et si, pendant son temps d’utilisation vous désirez connaître votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygénation, elle vous indiquera quelles sont vos constantes de santé. Et si vous êtes curieux de savoir comment vos nuits se déroulent, elle est aussi dotée d’une application de suivi du sommeil. Ce qui rend le bon plan sur la Suunto 9 peak encore plus attrayant, car ses fonctions peuvent être employées au quotidien.

Il est donc conseillé de se dépêcher si vous voulez acquérir une Suunto 9 Peak en profitant de ce bon plan. Ce n’est pas tous les jours qu’une telle offre se présente.