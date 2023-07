Soldes d’été : la Google Pixel Watch victime d’une super promo !

Vous recherchez une montre connectée lifestyle à bon prix ? La Google Pixel Watch couleur Galet est un excellent produit qui bénéficie actuellement d’un bon plan cet été !

Et c’est sur Amazon France que cela se passe. Commandez dès maintenant ce petit accessoire ! Il vous sera très utile durant vos vacances et plus longtemps encore. Voici ce qu’il y a à dire sur le sujet.

Promo -26% Google Pixel Watch – Montre connectée Android avec suivi et analyse des activités – Boîtier en acier inoxydable Argent Poli avec bracelet sport couleu Dotée d'un cadran arrondi et l...

Suivez vos activités, les calo...

Choisissez votre montre, puis ...

Gagnez du temps grâce à des fo... 429.00 € 319.00 € Voir l'offre Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Une montre connectée à – 26 % !

Alors que la belle Pixel Watch 4G LTE + Bluetooth® / Wi-Fi couleur Galet coûte normalement 429€, grâce au bon plan sur Amazon France, elle est désormais vendue à 319,00€ !

C’est une super offre dont il faut savoir profiter. En effet, ce n’est pas tous les jours de l’année que vous trouverez cette montre connectée à ce tarif. D’autant plus qu’en l’achetant dès à présent, vous pourrez économiser 110€.

Les soldes d’été dureront encore pendant tout ce mois de juillet. Mais les stocks peuvent s’envoler si vous ne vous dépêchez pas. La Pixel Watch produite par Google est tout de même une tocante digitale connaissant un grand succès depuis sa sortie. Par conséquent, il est conseillé de ne pas trop tarder si vous désirez l’avoir.

Les atouts de la Pixel Watch de Google

Le boîtier de cette smartwatch est en acier inoxydable pourvu d’un beau design circulaire. Et ses fonctionnalités sont nombreuses. Puis, son bracelet couleur Galet en silicone est très confortable à porter.

La Pixel Watch 4G LTE + Bluetooth® / Wi-Fi est spéciale, car elle peut directement recevoir des sms, des appels ou vous permettre d’écouter de la musique, sans avoir besoin de synchroniser la montre connectée à votre smartphone. Et elle est dotée d’une excellente application ECG. Vous pourrez donc vérifier vos constantes de santé à tout moment.

Il serait donc dommage de rater le bon plan dont la Pixel Watch bénéficie, car cette montre lifestyle personnalisable pourrait vous permettre de vous faire remarquer à la plage !