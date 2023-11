Pour améliorer ses montres Pixel, Google pourrait copier Samsung

Pour naviguer dans l’interface d’une montre connectée, utiliser l’écran tactile est courant, mais les constructeurs proposent de plus en plus d’interfaces mécaniques. Et les montres de chez Google comme la Pixel Watch surfent également sur ce mouvement que Samsung a mis en place.

Le géant américain a en effet obtenu un brevet protégeant une fonction de défilement permettant de contrôler l’interface autrement sans passer par la fonction tactile de la smartwatch. Voici ce qu’il en est.

La couronne rotative de la Pixel Watch de Google

Si Google propose une couronne rotative sur le côté de ses Pixel Watch et Pixel Watch 2, ce n’est pas uniquement pour donner de l’esthétique à ces montres connectées.

Le constructeur pourrait aller plus loin pour de futurs modèles. Selon le site Wearable, la firme de Mountain View a fait breveter une fonction visant à naviguer dans sa smartwatch grâce à des gestes faisant jouer une mécanique. Les montres de chez Google comme la Pixel Watch pourraient donc devenir comme des Samsung Galaxy Watch dernières générations.

Dans les faits, Google désire intégrer différents capteurs autour de l’écran de leurs montres connectées. C’est une autre manière d’interagir avec les contrôles de la musique, les appareils domotiques ou la vue de la fréquence cardiaque.

Une amélioration de la fonction tactile

Au lieu de faire en sorte que la montre réagisse simplement au toucher, les capteurs répondraient à un appui long, un tapotement ou une pression. Ce qui fait que ces gestes auraient des utilisations spécifiques en fonction des applications. Ce sont des ajouts qui n’ont l’air de rien, mais cela changerait complètement la manière de contrôler une Pixel Watch ou les autres montres connectées Google.

L’utilisateur n’aurait qu’à faire le tour de l’écran avec son doigt pour changer de piste musicale. Ce qui implique que pour faire fonctionner ce système, Google aurait simplement besoin d’intégrer plusieurs capteurs tactiles sur le contour de sa montre. C’est un peu comme Samsung qui possède une couronne rotative haptique sur la Watch 6 standard et une couronne physique sur la Watch 6 Classic.

Une autre manière d’utiliser la montre qui la rendrait moins fragile

Alors que la Pixel Watch de Google possède déjà une couronne rotative physique qui permet de naviguer dans les menus, cette fonction haptique serait bénéfique. Cela en raison du fait qu’elle permettrait de ne pas utiliser le bouton rotatif rapidement.

En tournant la couronne rotative de manière brusque, tout utilisateur est susceptible de la briser, vu qu’elle est relativement fragile. Et comme Google ne fournit pas de services de réparation pour ses montres Pixel comme Samsung, cela risque fort de poser problème.

Un projet encore en cours

Pour l’heure, l’obtention de ce brevet ne signifie pas que Google va directement changer la manière dont ses montres connectées comme la Pixel seront employées. En effet, rien n’indique que le constructeur ira jusqu’au bout de son idée et la développera ces nouvelles fonctions comme Samsung l’a fait. Toutefois, cela laisse présager que le géant américaina au moins eu cette idée et que la mise en place de ce projet pourrait être envisagée pour de futures Pixel Watch. Le grand public devra donc d’ici là attendre de plus amples informations.