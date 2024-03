Polar annonce la sortie d’une nouvelle montre de sport

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Découvrez la nouvelle frontière de l'aventure outdoor avec la Polar Grit X2 Pro, la dernière innovation de Polar, leader mondial dans le domaine des technologies sportives. Conçue pour les passionnés d'aventures extrêmes, elle est la partenaire idéale pour tous les aventuriers.

La signature de la Polar Grit X2 Pro

Cette nouvelle montre est l'incarnation de l'expertise de Polar en matière de technologie sportive. Elle est dotée d'un écran tactile AMOLED, d'un verre en cristal de saphir et d'un boîtier en acier inoxydable. Avec des capacités telles que le GPS à double fréquence et les biocapteurs avancés, elle est conçue pour les amoureux du plein air.

Pour les explorateurs audacieux, la Polar Grit X2 Pro offre une fiabilité sans égale. Grâce à sa panoplie d'outils de navigation, dont des cartes hors-ligne et une navigation étape par étape, les utilisateurs peuvent s'aventurer en toute confiance dans des terrains inexplorés.

Les caractéristiques de la Grit X2 PRO

Une autonomie exceptionnelle

Cette montre excelle dans sa longévité, avec une autonomie de batterie allant jusqu'à 140 heures en mode entraînement. Elle est équipée d'une lampe de poche intégrée et de 32 Go de mémoire. C'est une montre qui est prête pour toutes les excursions, quelles que soient la durée et la complexité.

Une expérience utilisateur réinventée

Outre ses fonctions robustes, cette montre de sport se distingue par son interface utilisateur. Son écran AMOLED offre une clarté exceptionnelle, tandis que les fonctionnalités comme la vitesse verticale et la vitesse en 3D améliorent la compréhension des performances en plein air.

Un suivi holistique de la santé

Au cœur de la Grit X2 Pro se trouve Polar Elixir, une plateforme innovante pour un suivi précis de la santé. Avec des fonctionnalités telles que le suivi de la fréquence cardiaque, les lectures d'ECG et le suivi du sommeil, cette montre fournit des insights complets pour une meilleure compréhension du corps et de ses capacités.

Prix et disponibilité

La Polar Grit X2 Pro est disponible en précommande et en vente officielle prochainement. Polar propose des options pour chaque style et besoin, y compris une édition spéciale Titan pour ceux qui recherchent l'élégance ultime et la légèreté.

En combinant des matériaux haut de gamme, une technologie de pointe et un design élégant, Polar fournit une montre capable de résister à toutes les épreuves. Cependant, elle reste fidèle à son engagement envers la performance et la santé.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.