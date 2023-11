La balance cellulaire Body Pro 2 a fait surface

Le Body Pro 2 est une nouvelle balance cellulaire puissante. Elle bouleverse l’industrie de la santé numérique en optant pour une approche modulaire des paramètres de santé. Cette innovation réside notamment dans la détection précoce d’une des plus redoutables complications du diabète.

Lors de la journée mondiale du diabète, le 14 novembre 2023, Withings Health Solutions a révélé le Body Pro 2. C’est le fruit de longues années de recherche et développement avec de multiples partenaires spécialisés dans la santé digitale. Ce produit redessine les contours et l’usage des balances cellulaires connectées.

Le Body Pro 2 offre une meilleure gestion des maladies chroniques

La balance concilie des fonctionnalités favorisant la création de bonnes pratiques et une démarche innovante modulaire pour la gestion des maladies chroniques. Ses principales caractéristiques permettent aux professionnels de santé de mesurer des données de santé avancées.

L’innovation majeure du premier module du Body Pro 2 est la mesure de la conductance électrochimique de la peau (ESC). Cette technique se concentre sur l’évaluation de la réponse galvanique de la peau. En fait, il y a une corrélation avérée entre cette fonction et le risque de neuropathie périphérique diabétique. Cette complication est la plus répandue au monde, touchant jusqu’à 70% des patients à un moment donné de leur vie.

Le protocole actuel pour la détection précoce et la prévention des neuropathies périphériques diabétiques réside dans un examen annuel et physique du pied. Toutefois, seuls 16% des patients le réalisent. De plus, le processus est obsolète et peu fiable.

Révolutionner le suivi des patients diabétiques

Le Body Pro 2 vise à révolutionner le suivi des personnes atteintes de diabète. Grâce à ce module, les équipes de soins peuvent surveiller l’une des plus grandes angoisses liées à cette maladie. Il s’agit notamment de la santé du pied diabétique. En contrôlant la conductance électrochimique de la peau (Electrochemical Skin Conductance, ESC) des patients, la balance détecte les neuropathies autonomes périphériques et évalue le risque d’ulcère du pied diabétique.

Le concepteur affirme que le Body Pro 2 n’est pas seulement une balance connectée personnalisable. Il établit de nouvelles normes en matière d’expérience. Le but étant d’accroître l’engagement et la rétention. C’est aussi un produit qui intègre une mesure révolutionnaire. Cela pourrait changer la prise en charge les patients atteints de la pathologie.

Le Body Pro 2 est extrêmement intuitive pour les patients. Il fonctionne dès sa sortie de l’emballage. Cela dit, l’utilisateur n’a pas besoin de configurer quoi que ce soit. En fait, il transmet automatiquement des données précises et sécurisées aux équipes soignantes.

Comme tous les accessoires fabriqués par le concepteur, la balance connectée dispose d’une ergonomie incomparable, d’un suivi rigoureux du poids et d’une expérience utilisateur engageante. Pour répondre à l’évolution constante des besoins de l’industrie, le Body Pro 2 va encore plus loin en proposant des fonctionnalités avancées.

Quelles sont les fonctionnalités proposées par la balance cellulaire Body Pro 2 ?

La balance cellulaire Body Pro 2 propose de nombreuses fonctionnalités intéressantes, à savoir :

L’encadrement individualisé

Les équipes de soins ont la possibilité d’envoyer des messages personnalisés et appropriés aux patients via un écran couleur dynamique. Cela améliore leur engagement et leur implication dans leur processus de santé.

Le mode « les yeux fermés »

Il est possible de masquer les valeurs liées au poids. Certains patients préfèrent ne pas les connaître. A la place, ils peuvent se délecter de messages stimulants. Ces derniers encouragent l’amélioration et la concentration sur un mode de vie sain.

Un design pensé pour l’intelligence pratique

La balance cellulaire Body Pro 2 dispose de patins adhérents et d’une surface antiglisse. Par conséquent, c’est l’allié de choix pour permettre aux patients de maintenir leur équilibre lors de l’utilisation.

L’identification du patient

Le Body Pro 2 est la première balance cellulaire dotée de la technologie de reconnaissance du patient. Par conséquent, les équipes soignantes peuvent être certaines que les mesures reçues proviennent bel et bien de leurs patients, et non d’un membre de leur famille.

