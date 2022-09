Withings Body Comp, la balance connectée évaluant la santé cardiovasculaire

Withings dévoile le futur de la santé connectée avec Body Comp, sa balance connectée évaluant votre santé cardiovasculaire.

Withings est une référence dans le domaine de la santé connectée. L’entreprise française ne cesse d’innover dans le secteur des balances connectées en dévoilant sa Body Comp à l’IFA 2022. Cette balance connectée se démarque par un service exclusif : le Health+ qui évalue vos risques cardiovasculaires.

Une balance connectée estimant les risques cardiovasculaires

Withngs a dévoilé un appareil qui peut à lui seul déterminer l’âge vasculaire, la graisse viscérale et la santé nerveuse. La détermination de la quantité de graisse viscérale et de l’âge vasculaire n’est pas un fait nouveau pour les balances Withings. L’évaluation de la santé nerveuse l’est toutefois. La Body Comp stimule les glandes sudoripares des pieds. Une faible activité indiquerait la dégénérescence de plusieurs petites fibres nerveuses.

La balance connectée de Withings affine son diagnostic sur la santé cardiovasculaire grâce à Health Plus. Ce service réalise de nouvelles mesures et suggère des changements de comportements à l’utilisateur pour améliorer sa santé. Elle donne aussi des plans quotidiens de séances d’entraînements, de repas…

L’utilisateur peut alors accéder à une série de six modules de six semaines. Ces modules sont conçus pour améliorer l’activité, le sommeil, la gestion du stress et la nutrition. En plus de tout cela, le service génère des rapports hebdomadaires pouvant être partagés avec les médecins.

Fonctionnement du Withings Body Comp

Cette balance envoie un faible courant à travers votre corps. Elle peut ainsi déterminer votre masse musculaire, graisseuse, hydrique et d’os. Vous obtiendrez aussi votre âge vasculaire, la quantité de graisse viscérale dans votre organisme et votre état de santé nerveuse.

La graisse viscérale englobe tous les gras entourant et protégeant vos viscères. Elle influence la production des hormones dans votre organisme. En trop grande quantité, elle nuit à votre métabolisme et à votre santé cardiaque.

La détermination de l’âge vasculaire se base sur la vitesse de l’onde de pouls. Cette dernière indique la vitesse du déplacement des ondes de pression dans un vaisseau sanguin. Cet âge vasculaire montre le degré de rigidité des artères d’une personne. Si cette donnée est bien plus élevée que l’âge réel de la personne en question alors il y a un véritable problème. Le risque de développer des soucis cardiovasculaires est particulièrement élevé.

Disponibilité de cette balance connectée de Withings

Body Comp sera accessible à la vente à partir de ce 04 octobre au prix de 209,95 euros sur le site de Withings. A ce prix-là, elle sera fournie avec un abonnement de 12 mois à Healt+.