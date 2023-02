C'est quoi ?

Le principe de la balance connectée reste le même : vous grimpez sur l’engin, celui-ci estime les masses désirées et vous délivre les informations accompagnées de quelques statistiques. La différence principale avec la balance de votre grand-mère, c’est que pour utiliser une balance connecté, il vous faudra un smartphone . Obligé : la plupart du temps, c’est via l’application dédiée que le dispositif vous délivrera les informations dont vous aurez besoin. Au XXIème siècle, on peu se peser sans vêtements mais certainement pas sans téléphone.

Une balance connectée est avant tout un objet connecté, ce qui signifie qu’elle en possède la même histoire et les mêmes usages. Mais avant tout, il s’agit d’un pèse-personne nouvelle génération. Polyvalente et très précise , cette nouvelle gamme de balances s’éloigne drastiquement des anciens modèles, rarement utilisés du fait de leur manque de précision et de fonctionnalités. Aujourd’hui, une balance est un outil technologique qui vous indique vos taux de graisse, vous accompagne dans votre régime et vous aide à atteindre vos objectifs .

A quoi ça sert ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’intérêt d’une balance connectée réside dans les fonctionnalités et l’interface de son application dédiée . Étant donné que votre smartphone vous propose une plus grande interactivité que le pèse-personne en question, il devient beaucoup plus facile d’observer le suivi de votre poids ou de vos enfants ou votre taux de masse grasse . De plus, il devient possible de se fixer des objectifs et de consulter votre position par rapport à l’évolution souhaitée. C’est le but des coaches virtuels : vous donner des conseils personnalisés en fonction de vos résultats pour vous faire évoluer.

Fonctionnement

quantité d’informations, l’interface de la balance connectée diffère parfois des pèse-personnes traditionnels . Où se situe l’écran, comment s’affiche votre IMC ou votre taux de masse grasse ? Plusieurs méthodes originales d’affichage existent, encore faut-il qu’elles conviennent à vos attentes d’une balance connectée. Assurez-vous que le design soit lisible et fonctionnel , avant de vous pencher sur des critères esthétiques. La TargetScale de Medisana possède un affichage original grâce à ses anneaux de lumière concentriques, mais les résultats s’affichent au centre de la balance, ce qui n’est pas le plus pratique pour tout le monde.

Ainsi, l’ achat d’une balance connectée s’apparente plus à l’achat d’un smartphone : il est indispensable de vérifier les détails de l’application dédiée , le nombre de profils disponibles, les types de mesures effectuées, et bien sûr la compatibilité smartphone . C’est un point essentiel si vous voulez profiter pleinement de votre nouvelle balance connectée. En effet, chaque balance connectée est accompagnée d’une application mobile dédiée. Si vous regardez notre tableau comparatif, c’est généralement de cette application que viennent les points forts et particularités de chaque balance . Il s’agit donc de s’assurer que celle-ci soit compatible avec votre smartphone. iOS et Android sont compatibles la plupart du temps , tandis que l’offre reste encore à désirer du côté de Windows Phone.

Un peu plus de détails. Comme la plupart des objets connectés, les balances connectées sont des appareils divers et variés . Plusieurs se destinent à la famille, d’autres aux sportifs, et certaines se fendent d’un coach pour vous aider à perdre du poids.

Les promesses

Impédancemètre ?

Impédancemètres & Balances connectées

On parle encore de balance par principe, mais les balances connectées sont toutes devenues des impédancemètres. C’est quoi un impédance-mètre ? C’est une balance capable de calculer votre masse graisseuse, hydrique, osseuse et musculaire par impulsion électrique au moment où vous vous pesez. Et ces données, votre balance les enregistre et vous reconnaît à chacun de vos passages. De 1… à 20 utilisateurs mémorisables, un record détenu par la HS5 de iHealth, capable de se souvenir également des calories ingérées par repas et de dresser un portrait de votre alimentation hebdomadaire grâce à l’application iHealth MyVitals (elle peut également fonctionner sans). Idéale, pour une équipe de foot et ses remplaçants !

Ces objets, qui réalisent un suivi constant de vos courbes…(de poids), deviennent peu à peu de véritables objets de culte, présentés comme des pièces artistiques et décoratives pour votre intérieur, voire des témoignages d’une culture futuriste dans votre appartement.

Et la santé dans tout ça ?

Ces impédance-mètres connectés sont très fortement déconseillées aux femmes enceintes, aux porteurs de stimulateurs cardiaques et tout autre objet implanté, aux enfants de moins de dix ans, aux adultes de plus de 80 ans, aux personnes sous dialyse à cause des impulsions électriques générées pour réaliser les relevés. Les balances connectées sont également déconseillées aux sportifs de haut niveau ou culturistes, pour qui les données seront faussées, sauf en cas d’achat de balance adaptée aux sportifs. La possession d’un impédance-mètre ne dispense toutefois ni d’activité sportive, dans le cadre d’une volonté de perte de poids, ni du suivi d’un nutritionniste, en chair et en os, lui.