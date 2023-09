Parent ? Cette montre connectée serait 100% sûre pour vos enfants

Afin que votre progéniture soit en sécurité, l’entreprise Gabb annonce le lancement de Gabb Watch 3. C’est une montre connectée sûre pour enfants.

Elle sert à la fois de téléphone cellulaire sécurisé, d’appareil GPS fiable et de montre interactive. Cette annonce fait suite à un avis du Surgeon General des États-Unis citant une multitude de recherches soulignant les inquiétudes liées à l’utilisation de la technologie par les enfants.

La Gabb Watch 3

Conçue à partir d’années de retours d’expérience de centaines de milliers de familles, la Gabb Watch 3 n’est pas une smartwatch comme les autres. C’est le fruit d’un travail de longue haleine qui correspond exactement à ce dont les enfants et les parents ont besoin pour rester liés. Cette montre connectée sûre pour enfants peut les accompagner dans leurs premiers pas dans le monde des appareils mobiles.

C’est une smartwatch imperméable à l’eau IP68 et elle possède un écran Gorilla Glass 3 ultra résistant. Elle dispose d’un chargement sans fil. Et elle peut être couplée soit au smartphone (Android ou Apple) d’un ou des deux parents. Il s’agit d’un couplage Bluetooth visant à installer une application parentale dessus. Et pour la petite touche esthétique, vous pouvez choisir entre plusieurs variétés de bracelets.

Les fonctions de sécurité de cette montre connectée pour enfants

La Gabb Watch 3 est capable d’effectuer un suivi GPS fiable du trajet de vos enfants. Les parents ont alors l’esprit tranquille en sachant quels ont été les déplacements de leur enfant. Ces données sont retransmises sur leurs smartphones. Et ils peuvent même définir les zones de sécurité dans lesquelles leurs enfants peuvent aller ou non. Sinon, une alerte les prévient lorsque l’enfant quitte ces zones.

Pour suivre, la liste de contacts se trouvant dans la montre est exclusivement gérée par les parents. Cette smartwatch peut contenir jusqu’à 100 contacts. Les enfants ne devraient donc pas recevoir d’appels extérieurs. Mais si c’est le cas, un bouton SOS/urgence pour une connexion rapide et facile avec un contact principal ou un tuteur est activé.

Les fonctions de communications

Les parents peuvent également parler et envoyer des messages illimités à leur progéniture via la Gabb Watch 3. Les familles bénéficient d’une connexion sécurisée avec une couverture améliorée en fonction du réseau du pays où ils se trouvent.

Ensuite, cette montre connectée sûre pour enfants comprend un clavier complet. Les parents peuvent ainsi texter leurs petits et ceux-ci peuvent y répondre par synthèse vocale s’ils ne savent pas encore bien écrire. Elle possède 20 préréglages de messages texte personnalisables et des emojis.

Les options interactives de cette smartwatch

La Gabb Watch 3 est aussi un appareil avec lequel votre enfant peut jouer. Il y a 10 applications amusantes pour les enfants dedans mais, pas de médias sociaux, ni de navigateur Internet ou d’applications addictives. Elles sont personnalisées, sécurisées, et contribuent au développement physique et mémoriel de l’enfant.

Puis, lorsque votre enfant est en classe ou qu’il doit dormir, les parents peuvent mettre cette smartwatch en mode Focus et Silence. Cela élimine les distractions pendant les moments importants d’une journée.

Enfin, il est important que la montre connectée de votre enfant ait ce petit côté « cool » qui fait la différence. Cela lui permettra de se vanter de l’avoir. Et la Gabb Watch 3 est justement dotée de 6 thèmes, 12 fonds d’écran et de multiples sonneries qui donnent aux enfants une montre connectée sûre qu’ils seront ravis de montrer.