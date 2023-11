Enfin une montre connectée que vos enfants n’auront pas honte de porter

La MiTu Children’s Phone Watch U1 Pro a été dévoilée en Chine. Cette montre connectée pour enfants de chez Xiaomi est un super gadget. Disposant d’une série de fonctionnalités avancées, cette smartwatch est très pratique.

C’est l’outil parfait pour permettre aux parents de veiller sur leur progéniture. Voici de quoi il retourne.

Description du produit

La MiTu Children’s Phone Watch U1 Pro dispose d’une mémoire de 4 Go et d’une batterie de 950 mAh. Xiaomi n’indique pas le temps d’utilisation moyen sur une seule charge. Mais cette smartwatch est faite pour une utilisation de plus de 24 heures.

En termes de solidité, la lunette et le bracelet sont en plastique et silicone. Tandis que la couleur jaune les met bien en valeur. Et la montre est étanche jusqu’à 20 mètres. C’est suffisant pour résister à un aspergement de gouttes d’eau mais non à une immersion totale de la smartwatch.

Les atouts de la MiTu Children’s Phone Watch U1 Pro

La nouvelle montre connectée pour enfants conçue par Xiaomi prend en charge la 4G. Ce qui permet de passer des appels vidéo et vocaux avec la famille ou les amis. Par conséquent, durant les heures de pause ou de récréation, les parents peuvent communiquer avec leurs enfants.

Parmi les autres fonctionnalités figurent le suivi GPS. C’est une application également très utile pour les parents. Grâce à cela, ils peuvent suivre les déplacements de leurs bambins dans des zones prédéfinies et être avertis s’ils s’éloignent de ces lieux. Enfin, la MiTu Children’s Phone Watch U1 Pro est dotée d’une option de paiement sans contact. Elle possède même un assistant vocal et une application éducative.

Les fonctions éducatives de cette smartwatch

Pour pouvoir éveiller l’esprit de vos enfants, la montre connectée U1 Pro est dotée de diverses fonctions éducatives. Et parmi celles-ci, nous pouvons notamment citer l’assistant vocal Xiao AI classmate. Il s’agit d’une application d’apprentissage du chinois, des mathématiques et de l’anglais.

Pour suivre, la MiTu Children’s Phone Watch U1 Pro peut également être utilisée pour le suivi de l’activité de l’enfant. Elle comporte différents modes sportifs. C’est idéal afin qu’il sache comment son corps se dépense. Puis, comme elle est aussi pourvue d’un calendrier, d’une lampe de poche et d’un outil d’urgence SOS, votre enfant aura un véritable appareil multifonction au poignet.

Une montre connectée commercialisée en Chine pour le moment

La Xiaomi MiTu Children’s Phone Watch U1 Pro sera d’abord vendue au détail en Chine. Mais il n’est pas encore possible de savoir quand ce gadget sera lancé sur d’autres marchés. Dévoilée récemment sur le marché asiatique, il est normal que la plupart de ses applications ne fonctionnent qu’en Chine. Mais son succès est déjà au rendez-vous. Grâce à elle, de nombreux parents peuvent contacter leurs enfants via WeChat et QQ. Xiaomi et la montre assurent la sécurité de leurs enfants grâce au suivi GPS.

Sinon, les parents peuvent dûment recevoir des alertes sur leur smartphone lorsque leurs enfants arrivent à la maison ou à l’école, ou lorsqu’ils pénètrent dans une zone que vous avez désignée comme dangereuse. Enfin, la montre peut être utilisée pour effectuer des paiements sans contact via WeChat ou Alipay, et les parents peuvent fixer une limite de dépenses quotidiennes.