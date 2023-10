Les premières Apple Watch sont officiellement obsolètes!

Actuellement, vu que l’Apple Watch Series 9 vient récemment d’être commercialisée, le sort des anciens modèles de montres connectées n’était pas encore fixé. Mais là, la nouvelle est belle et bien tombée. Les premières Apple Watch conçues par le géant américain sont maintenant obsolètes.

Ce sont particulièrement les modèles conçus en 2015 qui seront victimes de cette obsolescence. Mais les appareils comme la Series 8, 7 et 6 ont encore de belles années devant eux.

Obsolescence programmée, en quoi cela consiste ?

Quand des objets ont été produits il y a de cela des générations, et que d’autres produits du même genre ont pris leur suite, il est souvent normal qu’ils perdent leur valeur. Puis, il peut arriver que l’entreprise qui les a conçus au départ décide de les rendre obsolètes, et c’est justement ce que subissent les premières Apple Watch qui font partie de la « Series 0 ».

En plus de n’être quasiment plus produites du tout, elles étaient encore, jusqu’à présent, fonctionnelles. Mais désormais, même les quelques fonctionnalités auxquelles elles avaient encore droit ne seront plus accessibles.

Quelles smartwatch seront dorénavant obsolètes chez Apple ?

Non seulement, la première génération de la Watch d’Apple seront désormais officiellement obsolètes. Mais cela comprend également les modèles de luxe. Il ne faut en effet pas oublier que la société Apple s’est associée avec la marque Hermès. Et leur collaboration a donné naissance à la Watch Edition en or 18 carats.

Or, selon la dernière liste de produits obsolètes d’Apple consultée par MacRumors, cette montre connectée fait également partie des modèles que le géant américain abandonne. Et il en est de même pour la mythique Watch Series 2. Cela signifie qu’elles ne seront plus éligibles au service matériel. Et cela veut également dire que les fournisseurs ne pourront plus commander de pièces détachées pour réparer l’appareil en cas de besoin.

Dans cette liste que l’entreprise qualifie de « vintage », Apple mentionne surtout les produits que la société a cessé de distribuer il y a plus de cinq ans, mais moins de sept ans. Mais il faut encore attendre quelques jours avant d’avoir le recensement complet des modèles à mettre aux oubliettes.

L’obsolescence des produits Apple, un vieux sujet de débat remis à l’ordre du jour

Cette nouvelle relance de nouveau la discussion sur le fait que les autres produits d’Apple à part les Watch soient obsolètes. Alors que selon la page de l’entreprise, elle est tenue de fournir des pièces détachées pendant un minimum de cinq années. La société a dû consacrer aux produits obsolètes et anciens un délai de réparabilité plus long.

Une nouvelle loi européenne l’a obligée à remplacer le port Lightning par le port USB-C pour le chargement et les données. Et en France, la législation porte d’ailleurs ce délai à sept ans pour les iPhone et les ordinateurs portables Mac.

Ce changement de cap a donc été positif pour les consommateurs d’appareils Apple. Mais en ce qui concerne les smartwatch, c’est une autre affaire. La valeur des montres connectées onéreuses de la marque décroîtra-t-elle ou non ? Les montres ordinaires peuvent prendre énormément de la valeur avec l’âge. C’est en grande partie parce qu’elles peuvent encore remplir leur fonction de chronométrage plusieurs années plus tard. Mais, comme une montre comme la Watch Edition est destinée à ne plus fonctionner du tout. Cela ne risque pas d’être le cas.