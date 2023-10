L’apnée du sommeil bientôt détectée par les montres Garmin ?

Si vous êtes atteint d’apnée du sommeil, votre montre connectée Garmin peut vous aider. Un widget Sleep Pulse Ox est désormais disponible pour certains propriétaires de smartwatch dans l’application Garmin Connect.

Cet outil permet de suivre plusieurs paramètres du sommeil, tels que la SpO2 moyenne, la SpO2 basse et la FC moyenne. Voici de quoi il retourne.

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ?

Le syndrome d’apnée du sommeil se produit quand une personne est souvent victime d’interruptions répétées et incontrôlées de la respiration quand elle dort. Ce problème est aussi connu sous l’appellation de syndrome d’apnée-hypopnée obstructive du sommeil, ou SAHOS. Cela entraîne des micro-réveils incessants dont le patient n’a pas conscience. Ce qui est très perturbant la nuit.

En journée, cela peut entraîner des moments de somnolence diurnes en raison de la fatigue. Et l’individu peut même avoir des difficultés de concentration ou de mémoire. C’est pourquoi il est important de pouvoir gérer au mieux ce problème. Et l’utilisation de certaines montres connectées Garmin peut alors être utile pour résoudre l’apnée du sommeil.

Des montres connectées de plus en plus avancées

Parmi les smartwatch conçues par Garmin, il existe des modèles qui contiennent des capteurs de lumière infrarouge. Ils permettent de surveiller votre niveau de SpO2. Et ce sont précisément ces appareils qu’il faut se procurer, si vous désirez surveiller vos données de sommeil.

Et comme les montres Garmin sont aussi pourvues d’une autonomie de plus de 24 heures. Ces smartwatch sont plus amènent à recueillir vos données pendant toute une journée. Ce qui n’est pas le cas d’autres montres comme la Pixel Watch ou les Apple Watch. Ces appareils tombent rapidement en panne d’énergie quand la smartwatch utilise une application énergivore pendant une longue période de temps.

Garmin Connect et apnée du sommeil

Dans l’application Garmin Connect, un nouveau widget Sleep Pulse Ox est apparu pour aider les personnes qui sont sujettes à l’apnée du sommeil à mieux dormir. L’oxymétrie de pouls, ou Pulse Ox, mesure la saturation en oxygène du sang. Et ces mesures peuvent aider le porteur de la smartwatch à comprendre comment ses nuits se passent.

La valeur basse indique le point de données le plus bas enregistré. Et la FC moyenne indique la fréquence cardiaque moyenne pendant le sommeil, mesurée en battements par minute (BPM). Il s’agit là d’un indicateur assez précoce de l’apnée du sommeil. Mais dans la pratique, pour détecter ce problème, il faut constater une baisse du niveau d’oxygène dans le sang sur l’écran de votre montre connectée.

Les solutions trouvées

Jusqu’à présent aucune smartwatch n’est en mesure de fournir un diagnostic précis pour résoudre les problèmes d’apnée du sommeil. Garmin n’ayant pas encore reçu l’approbation de la FDA pour un tel outil, les utilisateurs doivent toujours consulter un médecin pour y remédier.

Mais, il se pourrait que Garmin lance une nouvelle fonctionnalité y afférant lors de sa prochaine mise à jour trimestrielle. Les clients espèrent toutefois que les outils de coaching du sommeil et d’enregistrement des siestes disponibles sur les smartwatch Venu 3 et Vivoactive 5 seront étendus à d’autres modèles.