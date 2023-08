L’Amazfit Bip 5 est-elle la montre connectée pas cher parfaite ?

Amazfit propose une gamme complète de smartwatch exceptionnelles. Toutefois, si vous êtes à la recherche d’un accessoire qui arbore de nombreuses qualités en plus d’être abordable, la nouvelle montre connectée Amazfit Bip 5 devrait être dans votre ligne de mire.

Il est difficile d’atteindre la perfection, mais pour une smartwatch qui coûte moins de 100 €, l’Amazfit Bip 5 s’en approche un peu. C’est un accessoire doté de tous les atouts qui en font un outil pratique à utiliser au quotidien. Voici de quoi il retourne.

L’Amazfit Bip 5 : une montre connectée aux multiples atouts

Munie d’un écran LCD de 1,91 pouce, d’une grande batterie de 300mAh et de diverses fonctions avancées, la Bip 5 est une petite prouesse réalisée par la marque Amazfit. La montre connectée fonctionne également sur la plateforme Zepp OS qui est axée sur la santé. C’est une première pour la série. À cela s’ajoutent des fonctions de fitness et une belle interface. Sans compter le fait qu’elle possède de nombreuses options de personnalisation.

Malgré son statut d’entrée de gamme, la Bip 5 offre tout le confort d’une smartwatch moderne. Les couleurs de l’écran d’une résolution de 320 x 380 pixels et 260 ppi sont vibrantes et nettes. Vous n’aurez donc aucun mal à voir ce qui s’y affiche de jour comme de nuit. Et son taux de réponse tactile est rapide.

Un accessoire connecté au design similaire à l’Apple Watch

Pour une smartwatch aussi abordable, le design rectangulaire de la Bip 5 rappelle celui d’une Apple Watch. Cela lui donne un petit côté élégant. Et, disponible en plusieurs couleurs, il est donc intéressant de se procurer cette montre connectée Amazfit si vous aimez les accessoires tendances.

De plus, c’est un appareil qui peut servir durant 10 jours en usage normal ou 5 jours lors d’un usage intensif. Son autonomie est donc très pratique pour les personnes ne désirant pas recharger leur smartwatch toutes les 24 heures. Un mode économie de la batterie peut même lui permettre de fonctionner jusqu’à 26 jours avant d’avoir besoin d’être rechargé. Cette petite merveille a donc tout pour plaire.

Notifications et commandes intelligentes

Amazfit a intégré un grand nombre de fonctions de contrôle sur la Bip 5. Vous pouvez facilement vérifier les notifications provenant de votre smartphone et interagir avec des interlocuteurs à partir de l’écran d’accueil. Cet accessoire peut être lié à un smartphone iOS/Android via Bluetooth 5.2. Et la montre connectée Amazfit Bip 5 dispose d’un haut-parleur et d’un microphone pour prendre des appels téléphoniques. Vous n’aurez donc plus à sortir votre smartphone de votre sac.

Et si vous avez des questions, le logiciel Alexa d’Amazon peut vous aider, il est intégré à cette smartwatch. De plus, lorsque cet appareil est couplé à votre smartphone, vous pouvez contrôler l’appareil photo, ce qui en fait un véritable petit assistant portable au poignet.

De superbes fonctions de fitness et un suivi GPS précis

Enfin, L’Amazfit Bip 5 en version montre connectée intègre de nombreuses applications intuitives. Par exemple, cette smartwatch peut suivre vos niveaux de performance lorsque vous faites de la course à pied, de la marche, du cyclisme et bien d’autres exercices. En outre, Zepp OS 2.0 propose une fonction de diffusion des données sportives. Grâce à elle, vous pouvez faire en sorte que l’appareil énonce quelles sont vos données sportives en temps réel par l’intermédiaire de son haut-parleur.

Ensuite, il est à noter que cet accessoire est équipé de quatre systèmes de positionnement par satellite. Ils sont tous conçus pour vous fournir des données GPS précises. Cette fonction vous sera certainement utile si vous pratiquez beaucoup de sports de plein air.

