Google Pixel Watch 2 : Un gros leak nous révèle la montre !

Il semble que la nouvelle version de la montre connectée de Google sera lancée avant la fin de l’année. Et un leak vient de révéler certaines des principales améliorations apportées à la Pixel Watch 2 fonctionnant sous Wear OS cette fois-ci.

C’est la plateforme Android Authority qui a annoncé cette grande nouvelle. Et elle vient d’une source à l’intérieur de Google. Il ne s’agit pas d’une information officielle. Mais ces nouvelles fonctionnalités et mises à jour pourraient en surprendre plus d’un.

Un nouveau processeur pour la Pixel Watch 2

Tout d’abord, la montre sera équipée d’un tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Ce qui améliorera nettement la rapidité de traitement des données et provoquera moins de latence. Cela apportera donc une amélioration palpable au fonctionnement de cette montre connectée. Jusque-là, c’est un processeur Exynos 9110 de Samsung qui était intégrée à la Google Pixel Watch depuis octobre 2022. Mais ce changement risque bien de tout changer.

En plus d’améliorer les performances générales de la smartwatch, ce nouveau processeur devrait également avoir un impact sur l’autonomie de l’appareil. En effet, un meilleur traitement des données peut sans doute permettre une gestion plus économe de la batterie de la Pixel Watch 2 selon ce leak.

Le fait de n’avoir que 24 heures de charge est un problème auquel tous les utilisateurs de la montre connectée de Google sont confrontés. Et il est pénible de devoir la recharger en permanence. Android Authority énonce alors que la capacité de la batterie sera légèrement supérieure à 306 mAh (contre 294 mAh).

Un meilleur matériel

La Pixel Watch 2 prendra également en charge la bande ultra-large (UWB), selon le leak. Cela signifie qu’elle aura des fonctionnalités de recherche d’appareils plus précises. Ce qui est très utile, car elle pourra alors être synchronisée à plusieurs supports. Vous pourrez alors les faire fonctionner ou les arrêter à l’aide de votre assistant Google.

Imaginez donc utiliser votre Pixel Watch 2 pour déverrouiller votre voiture. L’UWB peut être utilisé pour améliorer la communication d’appareil à appareil. Vous serez donc en mesure de transférer, par exemple, la lecture de médias de votre montre à une tablette Google Pixel. L’entreprise américaine réaliserait donc une prouesse technologique en accomplissant ces changements sur sa smartwatch.

Puis, il s’avère que l’écran de la Pixel Watch 2 subira une mise à jour. Sa luminosité sera meilleure, bien que sa taille et la résolution de base (1,2 pouce avec 384 x 384 pixels) restent inchangées. Ses bords épais restent également en place.

Un tout nouveau logiciel

Enfin, toujours selon le leak récemment connu des médias du Web, la Pixel Watch 2 devrait être équipée du logiciel Wear OS 4. Entre autres améliorations, cela apportera des mises à jour transparentes. Ainsi, cette nouvelle version de Wear OS pourra être téléchargée et installée pendant que la version actuelle est encore utilisée.

Il suffira simplement de redémarrer votre montre connectée afin d’en profiter. Ce qui fait que cette nouvelle smartwatch sera donc nettement meilleure que la première version produite par Google.

