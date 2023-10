Google Assistant sera plus accessible sur votre montre avec ces nouveautés

Après avoir développé son application Assistant en début d’année, Google a récemment déployé une nouvelle tuile qui permet d’ajouter des raccourcis personnalisés sur les montres connectées pourvues de Wear OS.

C’est sur les montres connectées Wear OS 3 et Wear OS 4 que cela a été installé. La tuile Google Assistant permet d’effectuer plus rapidement diverses actions d’un simple glissement. Voici de quoi il retourne.

Une meilleure facilité de manipulation de la montre connectée via Google Assistant

En ayant fait évoluer l’Assistant Google, le géant américain permet désormais à tous les utilisateurs de smartwatch Android de manipuler leur appareil plus facilement. L’élément utile ici, c’est la possibilité d’ajouter des raccourcis personnalisés qui sont accessibles sans commande vocale audible ou saisie.

La tuile est apparue pour la première fois sur la Pixel Watch 2 la semaine dernière. Et il s’avère qu’elle également disponible pour le modèle sur la Pixel Watch originale alors que cette montre connectée est toujours sous Wear OS 3. Ce qui fait que ces deux appareils disposent d’emplacements spécifiques pour les raccourcis personnalisés.

Ceux-ci peuvent faire pratiquement n’importe quoi. D’une simple demande de météo du jour à la gestion des commandes de la domotique de votre maison, toute action de ce type est réalisable via votre montre connectée.

Les différentes type d’activités réalisables via Google Assistant

Grâce aux efforts de Google, l’Assistant connecté intégré aux nouvelles montres peut permettre d’effectuer un bon nombre d’actions suggérées.

Parmi celles-ci, il y a notamment le réglage des alarmes. Vous pourrez ainsi vous réveiller à une heure précise le matin ou vous coucher à une heure prédéfinie le soir.

Sinon, ces raccourcis permettent de régler une minuterie de 5 minutes plus aisément. C’est alors très pratique quand vous cuisinez ou que vous devez surveiller une opération à la seconde près.

Ensuite, l’utilisateur a la possibilité d’envoyer des messages plus aisément. Et il est plus simple d’organiser sa journée. En ayant accès rapidement à l’application « mon calendrier », vous pourrez gérer vos tâches quotidiennes sans trop de tracas.

Pour suivre, il est aussi possible d’employer l’Assistant Google dans votre montre connectée pour éteindre vos lumières. Cela nécessite de lier cet appareil au système domotique de votre foyer. Mais c’est une démarche qui peut être pratique.

Puis, tout porteur de smartwatch comportant cette fonctionnalité peut définir une requête ou une question entièrement personnalisée à l’aide de la voix ou du clavier QWERTY.

Une application rapide et fiable

En général, les actions que l’utilisateur effectue grâce à sa montre connectée dotée de Google Assistant fonctionnent presque instantanément. Une commande prend environ 10 secondes pour être traitée. Et il en est de même qu’importe la demande que vous effectuez. Mais une fois les actions définies, le porteur de la smartwatch doit retirer complètement la tuile pour définir de nouvelles actions.

Cette fonctionnalité est déployée depuis une semaine au moins. Et elle connaît déjà beaucoup d’adeptes parmi les personnes qui l’ont testé. Elle fonctionne sous Wear OS 3 et 4 et devrait fonctionner non seulement sur la Pixel Watch, mais aussi sur la Galaxy Watch et toutes les autres montres connectées modernes. Mais l’Assistant sur Wear OS 2 a été mis hors ligne au cours de l’été.