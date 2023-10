Gmail est maintenant sur les montres connectées Galaxy Wear OS

En début d’année, Google a promis d’améliorer Wear OS grâce à plusieurs nouvelles fonctionnalités et des applications encore plus innovantes. Et il s’avère qu’il est maintenant possible de disposer de l’application Gmail sur n’importe quelle montre connectée Galaxy Watch fonctionnant sous Wear OS.

Il y a quelques mois, l’entreprise a en effet commencé à déployer de nouvelles tuiles pour Google Keep. Et maintenant, l’application Gmail native est accessible sur tous les modèles récents de smartwatch produites par Samsung.

Une nouvelle qui tombe en même temps que la sortie de la Pixel 2

Alors que la Google Pixel 2 vient tout juste de sortir, Google annonce également que l’application Gmail native pour Wear OS est désormais disponible sur le Google Play Store.

C’est lorsque Google avait dévoilé Wear OS 4 lors de l’événement Google I/O 2023 que cette information avait été mentionnée. Et là, elle se concrétise. En plus du lancement de la Pixel Watch 2, le géant américain tient ses promesses. Et désormais, les utilisateurs de smartwatch peuvent plus facilement accéder à leurs mails via leur poignet.

Google avait également promis de sortir une application native Wear OS pour Google Calendar. Mais elle n’est pas encore en ligne. Et, l’entreprise n’a pas encore révélé quand elle prévoyait de la sortir. Le lancement d’autres applications natives pour les smartwatch Wear OS est donc intéressant. Mais il faut savoir être patient.

Une utilisation de Gmail similaire à celle sur ordinateur à quelques exceptions près

Comme sur un ordinateur, l’application Gmail vous permet de parcourir tous vos emails, y compris votre boîte de réception. Vous pourrez faire de même sur le petit écran de votre montre connectée.

Le corps de l’e-mail dans son intégralité est visible. Mais vous ne pouvez pas voir ou ouvrir les pièces jointes telles que les images ou les documents. Ce sont les seules contraintes d’ouvrir Gmail sur une Galaxy Watch dotée de Wear OS 4. Sinon tous les autres dossiers/étiquettes sont accessibles.

L’application prend également en charge plusieurs comptes Google. Le passage d’un compte à l’autre est assez simple. Vous pouvez parcourir tous les courriels dans le même fil de discussion et rafraîchir votre boîte de réception manuellement.

Gmail, accessible même sur les Galaxy Watch 4 pourvues de Wear OS

Si vous possédez une Galaxy Watch 4 et non la récente Galaxy Watch 6, ce n’est pas un problème. Grâce aux mises à jour effectuées par Google, l’application Gmail peut également être ouverte sur ces Galaxy Watch pourvus de Wear OS.

Et cela peut paraître étonnant, mais l’application fonctionne de manière assez fluide. Même si votre Galaxy Watch 4 est âgée de plus deux ans. L’utilisateur peut voir l’état de la synchronisation de ses mails. Et il dispose d’une complication sur le cadran de la montre connectée. Elle indique le nombre de nouveaux courriels que le porteur de la smartwatch a reçu.

Mais attention, ce ne sont pas tous les e-mails non lus qui sont affichés. Un écran de 40 mm ou plus n’a pas les capacités suffisantes pour afficher ces données. Par conséquent, ce sont uniquement les mails qui sont arrivés après la dernière ouverture de l’application Gmail que vous verrez.