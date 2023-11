Garmin Forerunner : Cette nouvelle fonctionnalité vous plaira !

Garmin déploie désormais la Public Beta Version 17.18 pour plusieurs montres connectées de la marque. Ce correctif permet aux utilisateurs de ces modèles de bénéficier d’une fonctionnalité très pratique sur leur montre Garmin Forerunner.

Grâce à cela, il est encore plus intéressant de posséder ce type de smartwatch qui introduit une variété de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations. Voici de quoi il retourne.

Les Garmin Forerunner disposant de cette fonctionnalité

Ce sont surtout les Garmin Forerunner 255 et 955 de 2022 ainsi que sur les Forerunner 265 et 965 de cette année qui auront la chance de profiter d’une nouvelle fonctionnalité. Il s’agit de l’ajout du suivi de la sieste. Comme son nom l’indique, cette fonction permet aux montres connectées de marque Garmin de prendre note de vos habitudes de sommeil pendant la journée. Elle peut même vous alerter lorsque c’est le meilleur moment de la journée pour faire une petite sieste. Puis, cette application chronomètre la durée idéale de repos qu’il vous faut.

Les siestes peuvent être bénéfiques pour la santé et améliorer l’humeur générale. C’est pourquoi, cette fonction est apparue pour la première fois sur le Venu 3. Mais depuis, elle est aussi disponible sur la série Fenix 7. Par contre, ce ne sont pas toutes les Forerunner qui ont reçu ce Sleep Coach qui donnent des « conseils personnalisés sur le sommeil ».

Le mode Red Shift et la fonction Body Battery

Pour suivre, certains aspects chez Garmin se sont améliorés. La lumière bleue émise par les appareils peut perturber votre vision nocturne ainsi que votre sommeil, ce qui fait que le mode Red Shift est très utile. Il remplit le cadran de la montre de teintes plus rouges et le fond est noir. Ce qui est plus doux pour les yeux pendant la nuit.

A ce moment-là, votre montre connectée Forerunner 265 ou 965 pourra donc surveiller votre temps de repos sans vous gêner. Cependant, cette fonctionnalité n’est pas présente sur les Garmin Forerunner 255 et 955. Elles ne disposent pas des écrans AMOLED nécessaires pour la prendre en charge.

Puis, la dernière mise à jour majeure concerne Body Battery. Cet outil montre comment les événements quotidiens spécifiques, tels que les situations stressantes ou les moments de repos, affectent les niveaux d’énergie de votre corps. Ces données vous permettront alors de mieux gérer votre temps en connaissant, par code couleur, dans quelle situation vous vous trouvez.

Des montres connectées possédant des options plus conviviales

Le reste de la version bêta comporte également quelques ajustements de certaines fonctions. Cela rend l’usage de ces Garmin Forerunner plus convivial. Les notifications intelligentes affichent par exemple désormais des images intégrées. Le patinage en ligne a été ajouté comme mode d’exercice.

Et les utilisateurs peuvent choisir d’avoir des tailles de police plus grandes à l’écran. Android Central indique même que l’outil « Up Ahead » alertera vocalement les utilisateurs lorsqu’ils « approchent d’un virage, d’une colline ou d’un point d’eau » sur leur itinéraire.

Sinon pour toutes les personnes qui souhaitent essayer la version bêta, il faut d’abord s’inscrire au programme Garmin Beta Software. Il suffit pour cela de se rendre sur son compte Garmin Connect, puis choisir l’appareil que vous souhaitez intégrer au programme. Une fois connecté, accédez alors à la section Système dans le menu Paramètres de votre Forerunner. Et appuyez sur Mise à jour du logiciel, pour bénéficier de la fonctionnalité sieste sur votre Garmin Forerunner.