Enfin ! Xiaomi révèle sa nouvelle trottinette électrique tant attendue avec suspension avant

Après des mois de rumeurs et de spéculations, Xiaomi a enfin levé le voile sur son dernier bijou technologique : la nouvelle trottinette électrique Scooter 4 Pro Max. Ce géant chinois de la technologie a repoussé les limites du confort et des performances avec cette trottinette électrique.

Une fois de plus, Xiaomi a démontré sa domination technologique avec le lancement de l'Electric Scooter 4 Pro Max en Europe. Annoncée en début d'année, cette trottinette élégante se caractérise par un mélange parfait de technologie de pointe et de design soigné. Elle promet une meilleure expérience de conduite pour les utilisateurs du monde entier.

Un confort optimal associé à des performances sans précédent

Xiaomi a fait évoluer ses scooters ces dernières années pour offrir aux utilisateurs le maximum de confort possible pour tous leurs déplacements quotidiens. En l'occurrence, cette nouvelle trottinette électrique 4 Pro Max de Xiaomi intègre une suspension avant à deux cylindres, ce qui permet de se déplacer sur n'importe quelle surface avec plus de fluidité.

Cet ajout n'améliore pas seulement le confort, mais distingue également la 4 Pro Max de ses prédécesseurs.

Le moteur d'une puissance maximale de 960 W compte également parmi les caractéristiques notables. Il offre aux utilisateurs 3 niveaux d'assistance, ainsi qu'une vitesse maximale de 25 km/h. Par ailleurs, cette puissance garantit une conduite dynamique et efficace.

Le cadre légèrement plus grand et plus lourd du modèle (21,3 kg) assure la stabilité, ce qui en fait un choix fiable pour les déplacements quotidiens. De plus, il ajoute un mode d'éclairage automatique qui s'active lorsqu'il détecte que nous nous trouvons dans un environnement peu éclairé.

Cela permet de mieux voir ce qui se trouve devant soi, mais aussi d'être vu afin que les autres véhicules puissent détecter notre présence, ce qui offre une sécurité accrue.

Nouvelle trottinette électrique Xiaomi : une autonomie éprouvée

Conscient de l'importance d'intégrer une batterie de capacité suffisante, le constructeur asiatique a souhaité offrir à ses utilisateurs la meilleure autonomie possible sur ce scooter électrique. En l'occurrence, la batterie intégrée dans cette nouvelle trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Pro Max offre une autonomie allant jusqu'à 60 km, pour une durée de charge de 9 heures.

De plus, en cas d'autonomie insuffisante, la trottinette pourra être rechargée confortablement et rapidement afin de poursuivre l'aventure. Selon les données présentées par Xiaomi, la recharge se fera en trois heures.

Cette trottinette électrique bénéficie de feux clignotants, de l'E-ABS, du système de freinage à tambour et de pneus de 10 pouces à l'avant et à l'arrière.

Par conséquent, on peut effectuer toutes sortes de trajets ou de déplacements urbains sans se soucier de l'autonomie de la batterie, ce qui permet d'éviter tout problème imprévu en cours de route. La nouvelle trottinette électrique Xiaomi 4 Pro Max est actuellement disponible en Allemagne au prix de 599,99 €.