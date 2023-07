Comment les montres connectées vous sauvent la vie !

La détection précoce des symptômes d’une maladie peut sauver des vies. Ce qui souligne l’importance de la surveillance de la santé par des mesures proactives en utilisant par exemple une montre connectée.

Cet accessoire joue désormais un rôle essentiel dans la prévention. En effet, ce petit dispositif médical portable ne sert plus seulement à suivre et à surveiller les maladies existantes, mais peut véritablement être utile dans la détection et le traitement des maladies.

Grippe

De nouvelles recherches montrent qu’une montre connectée, pourvue d’une technologie avancée en matière de santé, peut détecter et prédire la gravité d’une grippe avec une précision incroyable. Cela est possible en surveillant la fréquence cardiaque au repos, sa variabilité et la manière dont elle accélère. Ce qui fait qu’une détection précoce pourrait faciliter l’administration de médicaments et le traitement des patients afin d’éviter les contagions.

Maladie de Parkinson (MP)

La maladie de Parkinson est le deuxième trouble neurologique le plus fréquent au monde. Or, de nombreux patients ne bénéficient pas de soins adaptés en fonction des cas. Ce qui fait que l’usage d’une montre connectée pouvant vérifier les constantes de santé d’une personne facilite l’accès aux soins, en avance, en offrant aux médecins des options de surveillance à distance. C’est également très pratique afin de détecter la bradykinésie, la dyskinésie, les tremblements, les problèmes de démarche et les changements de voix, qui sont autant de signes de la maladie de Parkinson.

Accidents vasculaires cérébraux

Ensuite, il s’avère qu’un quart des accidents vasculaires cérébraux est causé par la fibrillation auriculaire. C’est quand le rythme cardiaque est irrégulier et rapide. Mais heureusement de nombreuses smartwatch comme les montres connectées Polar peuvent aisément détecter ces constantes. Et même la Fitbit Sense 2 peut collecter passivement des données sur le rythme cardiaque. Et ces données peuvent aider à repérer les irrégularités qui contribuent aux accidents vasculaires cérébraux.

Détection du COVID-19 via une montre connectée de santé

Dans le domaine de la médecine et des soins de santé, les données relatives à la fréquence cardiaque sont un indicateur de l’imminence d’une maladie. Son augmentation est souvent le signe de l’apparition de symptômes avant-coureurs. Or, les montres connectées comme Apollo™ relèvent aussi les augmentations de l’activité du système nerveux. Ce qui pourrait permettre une détection précoce du COVID-19. Tout comme les trackers de fertilité comme Ava qui se sont également révélés prometteurs en tant que systèmes de détection du COVID en mesurant le rythme respiratoire, la température de la peau et le flux sanguin.

Apnée du sommeil

Sinon, l’apnée du sommeil est également dangereuse en particulier lorsque les personnes atteintes sont physiquement éloignées d’un prestataire. Mais le port d’une montre connectée de santé peut aider à noter les signes de son apparition sans que le patient ait à subir des examens approfondis du sommeil. En 2017, une étude a montré que l’Apple Watch pouvait identifier l’apnée du sommeil avec une précision de 98 %. Cela a rendu la détection plus accessible à ceux qui ne pouvaient pas participer à des études du sommeil pendant la nuit.

Déceler l’Alzheimer et la démence grâce à une smarwatch

Les maladies neuro-dégénératives ou les troubles cognitifs légers qui signalent la maladie d’Alzheimer ou la démence, peuvent aussi être repéré par les montres connectées. La smartwatch Theora Care en est un exemple. Elle surveille très bien l’activité et la localisation d’une personne. Et elle offre aux patients un dispositif mains libres pour passer des appels en cas d’urgence. Mais il faut que les patients qui sont atteints de tels symptômes aient fait l’objet d’un diagnostic officiel. Cela, afin que la smartwatch signale leur moindre fait et gestes (chutes, chocs). Ce qui peut les aider à recevoir rapidement une aide d’urgence.

Diabète

Enfin, la surveillance de la glycémie est essentielle pour les patients diabétiques. Et l’utilisation de montres connectées peut faciliter le suivi de leur maladie. Le système Guardian™ Connect peut par exemple alerter les patients 60 minutes avant l’augmentation ou la diminution de leur glycémie. De cette manière, ils peuvent agir en se piquant avec de l’insuline ou en mangeant de la nourriture. Les montres connectées de surveillance continue du glucose (CGM) peuvent corréler l’exercice avec l’exposition glycémique. Ce qui aide les patients à choisir des repas plus sains après l’exercice pour abaisser leur taux de glucose.