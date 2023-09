Comment choisir le bracelet idéal pour son apple watch ?

Pour pouvoir être à l’aise en portant sa montre connectée Apple Watch, il est important que le bracelet de celle-ci soit adapté à votre tour de poignet. Toutefois, ce n’est pas le seul critère qu’il faut prendre en compte. Les modèles d’Apple Watch disponibles, leur prix et leurs différences sont aussi à prendre en considération.

À travers ce guide, voici les meilleurs conseils qui vous permettront de trouver le ou les modèles de bracelet d’Apple Watch qui vous conviennent. Découvrez ce qu’il faut savoir sans plus tarder.

Connaître la mesure de votre poignet

Lorsqu’un utilisateur d’Apple Watch cherche un bracelet, il est d’abord utile de commencer par mesurer son poignet. Si vous avez un mètre pour tissu à portée de main, enroulez-le autour de votre poignet pour déterminer sa taille.

Sinon, prenez un morceau de ficelle et enroulez-le également autour de votre poignet, puis en utilisant une règle pour mesurer la partie de la ficelle qui s’adapte à votre poignet comme le ferait une montre. Il est préférable que la ficelle utilisée ne soit pas élastique. De cette manière, elle ne sera pas étirée, car cela peut aboutir à une erreur de mesure.

Autrement, utilisez un morceau de papier. Découpez une feuille de papier en bande et enroulez-la autour de votre poignet à l’endroit où vous porterez une montre. Assurez-vous que le papier est bien ajusté à votre poignet et qu’il ne glisse pas.

Tailles de l’Apple Watch

Puis, il est bon que la mesure de votre poignet soit en millimètres pour qu’elle corresponde au mieux aux recommandations d’Apple. Un pouce est égal à 25,4 mm. Si votre poignet a une circonférence de 7 pouces, multipliez par 25,4 pour obtenir 177,8 mm. Siri peut vous fournir une conversion rapide si vous en avez besoin.

Apple propose l’Apple Watch Series 8 dans des tailles de boîtier de 41 mm et 45 mm. L’Apple Watch Ultra est disponible en 49 mm. Et l’Apple Watch SE est disponible en 40 et 44 mm.

Sélectionnez donc la taille qui semble vous convenir. Et afin de ne pas se tromper, il faut savoir que :

– les modèles d’Apple Watch de 40/41 mm sont conçus pour les poignets de 130 à 200 mm

– les modèles d’Apple Watch de 44/45 mm sont conçus pour les poignets de 140 à 220 mm

– L’Apple Watch Ultra s’adapte aux poignets de 130 à 210 mm.

Ce guide fait référence aux options de taille 40, 41, 44 et 45 mm disponibles avec les modèles Apple Watch « Series » modernes. Mais il fonctionne également pour les anciens modèles 38 et 42 mm. En effet, la compatibilité des bracelets est restée la même depuis 2015.

Les différents types de bracelets proposés chez Apple

Maintenant qu’il est clair que l’utilisateur d’une Apple Watch doit d’abord connaître sa taille de poignet en amont. Voici les modèles de bracelets pour montres connectées que le géant américain propose dans sa gamme.

Le Solo Loop et le Solo Loop tressé

Si vous n’aimez pas les fermoirs ou les boucles réglables, le Solo Loop ou le Solo Loop tressé sont des bracelets que vous apprécierez. Ils sont proposés en douze tailles. Les petits modèles d’Apple Watch sont compatibles avec les bracelets de taille 1 à 9, et les grands avec ceux de taille 4 à 12.

Le Solo Loop est fait de caoutchouc de silicone liquide souple. Tandis que le Solo Loop tressé un fil de polyester tressé autour d’un fil de silicone. Ces deux bracelets sont élastiques. Mais ils s’étirent avec le temps. C’est pourquoi, il peut être utile de prendre une taille inférieure à celle que vous avez mesurée.

Pour trouver le bon ajustement pour ce genre de bracelet sans fermoir, il est préférable de se rendre dans un Apple Store. Mais si vous n’avez pas la possibilité de vous y rendre, un outil de mesure en ligne vous permettra de connaître votre taille. Allez simplement sur le site d’une boutique Apple proposant des bracelets Solo et cliquez sur l’option « Commencez votre mesure » pour télécharger et imprimer l’outil de mesure d’Apple.

Sport Band

Sinon, il y a le traditionnel bracelet sport d’Apple. C’est un bracelet réglable en élastomère fluoré disponible en deux tailles (40 à 41 mm et 44 à 45mm). Il s’adapte très bien poignets de 130 mm à 200 mm et de 140 mm à 210 mm. Il est doux au toucher, car ce matériau est semblable au silicone. Et il est imperméable à l’eau et à la sueur. Sauf qu’il n’est pas extensible.

Doté de trous permettant de l’ajuster, c’est un modèle standard souvent proposé à l’achat. Apple livre le bracelet sport avec des composants qui permettent de le configurer pour un ajustement S/M ou M/L. Vous recevrez donc une pièce supplémentaire avec un bracelet sport.

Sport Loop

Ensuite, les amateurs de sport de plein air ou de randonnée pourraient aimer le bracelet Sport Loop d’Apple. Il est en nylon. Et sa fermeture est auto-agrippante. Vous pouvez l’attacher comme du velcro. Cela permet au Sport Loop d’adhérer fermement à votre poignet. Il ne comporte pas de trous, ce qui permet d’obtenir un ajustement encore plus personnalisé.

Le bracelet Sport Loop est souple, ce qui le rend confortable en cas de transpiration. Mais il est préférable de ne pas nager avec, car cela amenuise sa grippe. Il existe sinon en deux tailles (40 à 41 mm et 44 à 45mm). Ce qui fait qu’il convient aux poignets faisant de 130 mm à 200 mm de diamètre et ceux faisant de 145 mm à 220 mm de pourtour. Si vous avez un poignet plus grand, c’est l’un des bracelets qui s’adapte le mieux à votre morphologie.

Les bracelets d’Apple Watch en cuir

Si vous êtes du genre à privilégier l’esthétique, les bracelets en cuir sont l’un des éléments les plus élégants proposés par Apple. Et parmi eux il y a notamment le Leather Link et le Modern Buckle.

Le Leather Link

C’est un bracelet fixable au poignet à l’aide d’aimants souples et moulés comme celui du Sport Loop. En choisissant ce type de bracelet pour votre Apple Watch, assurez-vous qu’il soit bien compatible.

Si votre fait entre 40 et 41 mm : la taille S/M convient aux poignets de 130 mm à 160 mm. Et la taille M/L convient aux poignets de 140 mm à 180 mm. Et si votre montre connectée fait entre 44 et 45 mm : la taille pour les petits poignets est la même que précédemment citer. Et la taille M/L convient aux poignets de 165 mm à 205 mm.

Comme il s’agit de cuir, n’utilisez pas ce bracelet dans l’eau. Sinon, le cuir se rigidifie et se ternit au fil des usages. Et cela arrive aussi s’il est souvent exposé à la sueur.

Le Modern Buckle

Une autre variante du bracelet en cuir pour Apple Watch se nomme Modern Buckle. Doté d’un fermoir à boucle, son ajustement n’est pas aussi simple que celui des autres bracelets Apple. Son porteur doit donc s’assurer d’acheter un bracelet adapté à la taille de son poignet.

Il existe en trois tailles à partir de 135 mm. Ce qui signifie que ce bracelet est un peu plus grand que les autres. Mais, il est fait pour les petits modèles d’Apple Watch de 40 et 41 mm. Pas pour ceux faisant entre 44 et 45 mm. Sa taille maximale est de 180 mm. Et si vous avez un poignet de plus de 15 cm, vous devrez choisir un autre bracelet. Le Modern Buckle est plus un accessoire de mode qu’un outil pratique.

Le fameux bracelet Milanaise de l’Apple Watch

Pour suivre, tout aussi élégant mais plus solide que le cuir, les bracelets en métal sont aussi prisés pour leur côté intemporel et chics. Parmi eux, les milanais et les sangles à maillons sont les plus beaux accessoires pour Apple Watch.

Le bracelet milanaise

La sangle milanaise est très populaire auprès de nombreux utilisateurs. Fabriqué à partir d’une maille en acier inoxydable et présentant un système d’attache similaire au Sport Loop, il présente de grands avantages.

Il est moins sujet aux bactéries. Et c’est l’un des plus petits bracelets Apple Watch, convenant à des poignets faisant 130 mm jusqu’à 200 mm de pourtour. Si votre poignet fait plus de 7,8 pouces, la boucle milanaise risque d’être trop petite. Et il ne faut pas faire de l’exercice avec, ni le mouillé.

Le bracelet à maillons

Ensuite, avec un design à maillons similaire à celui d’un bracelet de montre connectée haut de gamme, le Link bracelet contient un alliage d’acier inoxydable. Et c’est le bracelet le plus cher d’Apple. Il est ajustable en retirant les maillons. Toutefois, cela réduit la flexibilité de cet accessoire par rapport aux autres bracelets.

La taille du bracelet Link commence à 135 mm. Il est un peu plus grand que d’autres bracelets Apple Watch, et sa taille maximale est de 200 mm. Ce qui signifie que la fourchette de tailles est plus petite que pour d’autres options. En raison de la façon dont il s’ajuste, vous devrez donc vous assurer que vous vous situez bien dans les dimensions indiquées.

Les bracelets de l’Apple Watch Ultra

Enfin, l’Apple Watch Ultra 49mm fonctionnera avec la plupart des bracelets Apple Watch existants conçus pour les boîtiers de 42, 44 et 45 mm. Mais si vous voulez des bracelets qui lui sont spécialement dédiés, l’Alpine Loop existe en orange, Starlight et vert. Ce bracelet est fait de deux couches de textile tissées ensemble en une seule pièce continue.

Vient ensuite la boucle Trail Loop, disponible en jaune/beige, bleu/gris et noir/gris. Il est en nylon doux avec une languette de traction pour des ajustements rapides. Et l’Ocean Band est disponible en jaune, blanc et minuit. Il est en élastomère haute performance et s’étire pour un ajustement parfait, même par-dessus une combinaison de plongée.