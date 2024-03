[BON PLAN] – Alliez confort et robustesse avec la montre analogique Citizen NY0085-86EE

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Découvrez la montre analogique Citizen NY0085-86EE, une fusion de style et de fonctionnalité conçue pour répondre aux exigences des amateurs de montres les plus exigeants. Avec son design élégant et ses performances exceptionnelles, elle est le choix ultime pour les aventuriers modernes.

Une proposition à ne pas ignorer

Plongez dans l'élégance et la fonctionnalité avec la Citizen NY0085-86EE, désormais à un prix réduit irrésistible. Profitez d'une remise de 15% qui fait passer de 255 euros à seulement 216,77 euros. Cette offre vous permet d'économiser 38 euros sur ce bijou de la marque Citizen.

Cette offre exclusive comprend également la TVA pour vous offrir un avantage supplémentaire. Ne manquez pas cette opportunité de posséder une montre de qualité à un prix exceptionnel.

Pour rendre cette offre encore plus accessible, on vous offre la possibilité de payer en 4 fois, sans frais supplémentaires. Vous pouvez désormais acquérir cette montre exceptionnelle sans compromettre votre budget. Profitez de cette facilité de paiement et commencez à profiter des avantages de la montre analogique Citizen NY0085-86EE dès aujourd'hui.

Les particularités spécifiques de la Citizen NY0085-86EE

Un compagnon polyvalent pour toutes les occasions

La Citizen NY0085-86EE est conçue pour être votre compagnon idéal, que ce soit au travail, lors de vos loisirs ou même lors de soirées élégantes. Son design élégant et intemporel s'adapte à tous les environnements. Cela ajoute une touche de sophistication à votre style personnel.

Avec ses aiguilles lumineuses et son calendrier jour-date, cette montre offre une fonctionnalité pratique tout en restant élégante.

Un bracelet de haute qualité pour un confort optimal

Le bracelet en acier inoxydable argenté de la montre analogique Citizen NY0085-86EE offre non seulement une durabilité exceptionnelle, mais également un confort optimal tout au long de la journée. Mesurant 21 cm de longueur et 20 mm de largeur, ce bracelet est parfaitement dimensionné pour s'adapter à la plupart des poignets. De plus, sa boucle déployante à sécurité garantit un ajustement sécurisé et facile.

Performance sous-marine exceptionnelle

Dotée d'une résistance à l'eau jusqu'à 20 bars, la fameuse montre analogique est prête à affronter les profondeurs avec vous. Que vous plongiez dans les océans ou que vous vous détendiez à la piscine, cette montre est conçue pour résister à toutes les conditions sous-marines. Sa construction robuste et sa fiabilité inégalée en font un choix parfait pour les amateurs de plongée et les aventuriers sous-marins.

Un design fonctionnel et élégant

Avec un diamètre de boîtier de 40 mm et une épaisseur de 12 mm, la Citizen NY0085-86EE offre un équilibre parfait entre fonctionnalité et esthétique. Son boîtier argenté associé à un cadran noir crée un contraste saisissant. Cela ajoute une touche de sophistication à votre poignet. Avec ses index lumineux, cette montre garantit une lisibilité optimale même dans les conditions de faible luminosité.

