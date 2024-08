Casio ajoute un compteur de pas à cette montre rétro, vous allez l’adorer !

Avis à tous les amateurs de montres connectées rétro, la marque Casio met la WS-B1000 avec compteur de pas à votre disposition si vous êtes intéressé.

Il s'agit d'une smartwatch RETRO COOL qui pourrait convenir à ceux qui ne sont pas fan du tout en un. Voici ce qu'il en est.

Une montre connectée revenant à l'essentiel

Jusqu'à présent, toutes les montres connectées prônent le fait de rassembler le plus grand nombre possible de fonctions. Vous pouvez voir vos données de santé, de fitness et de connectivité dans un boîtier élégant. Sauf que cela s'arrête là.

Le problème, dans certains, c'est le fait qu'une taille unique ne convient pas à tout le monde. De plus, chaque porteur d'une montre connectée n'a pas forcément besoin ou envie d'un appareil aussi riche en fonctionnalités. C'est pourquoi la Casio WS-B1000 avec compteur de pas est vraiment attachante.

Une montre connectée au design resté dans les années 90

Son style rétro semble tout droit sorti de l'ère des Indiglo et des montres calculatrices des années 90. Avec son écran LCD rétroéclairé activé par un bouton, elle est assez facile à manipuler. De plus, elle ne pèse que 36 grammes au poignet. Ce n'est pas lourd pour une montre connectée aussi pratique et solide. Sans compter le fait que l'autonomie de deux ans de la pile standard est tout à fait acceptable.

Alors que les modèles d'aujourd'hui ont tendance à se standardiser en termes de design et d'options, il est normal qu'un certain nombre de personnes préfèrent cette smartwatch. Si c'est votre cas, la WS-B1000 de Casio vaut vraiment le coup d'œil. Après tout, il faut savoir que les objets connectés rétro sont bien souvent fiables.

Les fonctions de la WS-B1000 de Casio

La WS-B1000 peut se connecter en mode sans fil à votre téléphone via Bluetooth. Cela lui permet de régler automatiquement l'heure, sans que vous ayez à vous plonger dans un manuel. Elle dispose également d'un accéléromètre pour mesurer les pas.

Et vous avez droit à des fonctions habituelles d'une montre numérique. Il y a le chronomètre et les alarmes. La fonction de suivi des pas s'est avérée fiable, à 500 ou 1 000 pas près, par rapport à une Apple Watch Ultra lors des tests effectués par The Verge.

Une montre connectée rétro abordable

Le meilleur aspect de la Casio WS-B000, c'est son prix. Elle est actuellement disponible sur Amazon au prix de 51,66 euros en noir, bleu ou argent. C'est un prix très raisonnable pour un produit de cette qualité. Selon certains, c'est le prix d'une montre non connectée de base, mais beaucoup moins qu'une smartwatch avancée dotée de nombreuses fonctionnalités.

En résumé, il s'agit d'une montre électronique Casio de style rétro dotée d'un compteur de pas. Sans être ostentatoire elle offre des fonctions de base qui sont très utiles. Et c'est très bien comme cela.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn