Votre prochaine smartwatch pourrait fonctionner sans batterie !

Les montres automatiques existent depuis un siècle. Mais les fabricants continuent de chercher des moyens de rendre les appareils portables modernes sans batterie. Que pensez-vous du fait de porter une montre connectée dépourvue de batterie ?

Des scientifiques ont développé une technique spéciale. Cela permet d’alimenter la prochaine génération de technologies portables par contact avec la peau.

Une trouvaille effectuée par les chercheurs du Future Interfaces Group

La méthode s’appelle Power-over-Skin, et elle pourrait être la clé d’un avenir où les meilleures montres connectées sont dépourvues de batterie intégrée. Ce sont les chercheurs du Future Interfaces Group qui ont trouvé ce moyen de fournir de l’énergie aux dispositifs portables à travers le corps humain.

Il s’agit d’envoyer de l’énergie depuis un émetteur portable alimenté par batterie vers des dispositifs sans batterie fixés à la peau. Les recherches ont montré que le corps humain conduit efficacement l’énergie RF à 40 MHz. Power-over-Skin s’appuie donc dessus pour distribuer l’énergie à travers la peau.

Ce sont les chercheurs Andy Kong, Daehwa Kim et Chris Harrison qui ont découvert ce procédé. La quantité d’énergie qu’un appareil peut délivrer dépend de la proximité de l’émetteur et des récepteurs. Par conséquent, avoir un émetteur sur l’avant-bras avec un récepteur sur le poignet permettait de générer des microwatts plus élevés.

Des tests faits en réel

Actuellement, il est possible d’alimenter une boucle d’oreille LED, une calculatrice et une bague Bluetooth avec un contrôle joystick. Cela a été testé par des chercheurs. Ils ont également expérimenté l’intégration d’émetteurs dans des objets existants.

Sinon, lors de leurs essais, les chercheurs ont aussi prouvé que la technologie Power-over-Skin pouvait faire fonctionner des microprocesseurs, des écrans numériques et des modules de communication sans fil. Même s’ils sont optimisés pour cette technologie.

Cela a été fait sur un smartphone, un casque VR et une chaussure. Étant donné que la connexion à la peau est réalisable, elle peut également fonctionner à travers des vêtements. De ce fait, une montre connectée dépourvue de batterie est envisageable.

Quel est l’intérêt d’avoir une montre connectée dépourvue de batterie ?

Les avantages de l’alimentation par la peau sont multiples. Par exemple, une montre connectée dépourvue de batterie pourrait être beaucoup plus petite et légère. Ce qui ouvrirait la voie à diverses applications polyvalentes.

L’une d’entre elles est un patch médical mince qui surveille les paramètres de santé. Comme il n’y a pas de batterie à remplacer, il pourrait, en théorie, rester indéfiniment sur le patient.

Ensuite, la technologie Power-over-Skin peut également partager l’énergie à partir d’une source d’émission unique. Au lieu d’équiper chaque vêtement de sa propre batterie cela réduit les ressources nécessaires d’un point de vue environnemental.

Est-ce que cette technologie a de l’avenir ?

L’une des préoccupations sera de savoir si l’utilisation du corps comme conduit pour l’énergie RF a des effets secondaires négatifs sur la santé du porteur. Il faut éviter les points chauds, où l’énergie RF passe à travers une petite zone de contact.

Et selon l’étude, aucun participant n’a ressenti de gêne ou de douleur pendant les tests. En supposant qu’aucune complication ne résulte d’une exposition à long terme, la technologie Power-over-Skin pourrait marcher. Cela marquerait un changement radical dans la manière dont les dispositifs portables sont conçus et alimentés.

