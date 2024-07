Oura Ring : la fonctionnalité manquante pour rivaliser avec les meilleurs trackers

Selon des fuites récentes, l'Oura Ring pourrait bientôt bénéficier d'une fonctionnalité très attendue. Des zones de fréquence cardiaque, déjà présentes sur les appareils Garmin et Fitbit, pourraient être intégrées. Cette nouveauté améliorerait considérablement les capacités de suivi d'entraînement de l'Oura Ring.

L'Oura Ring est déjà un excellent outil de suivi de santé et de bien-être holistique. Toutefois, ces bagues intelligentes manquent de fonctionnalités pour suivre efficacement les entraînements. Sans GPS intégré ni écran, il est difficile de les recommander comme des appareils d'entraînement par rapport aux meilleurs trackers de fitness.

Les zones de fréquence cardiaque prennent en compte votre plage possible de mesures et les divisent en catégories. Pendant l'exercice, une fréquence cardiaque basse peut s'afficher en bleu froid, tandis qu'une fréquence élevée peut s'afficher en rouge. Ce système est un excellent indicateur de l'intensité de votre exercice cardiovasculaire. Il utilise des couleurs afin de communiquer vos efforts de manière plus intuitive qu'un simple chiffre sur un écran.

Bien qu'Oura ne puisse pas alerter d'une fréquence cardiaque élevée en temps réel, des lignes de code dans l'application Android montrent des références à des zones de fréquence cardiaque. Android Authority a publié les résultats de ce démontage. Ces derniers ont révélé des mentions de six zones conçues pour évaluer l'intensité d'une activité.

Fonctionnalités futuristes de l'Oura Ring

Il est probable que l'Oura Ring enregistre une séance d'entraînement ou que vous puissiez marquer manuellement une séance pour la consulter plus tard. Ainsi, vous verrez dans quelles zones de fréquence cardiaque, vous avez passé le plus de temps.

De plus, d'autres fonctionnalités à venir incluent le suivi des repas assisté par l'IA. Cette fonctionnalité offrira des analyses sur l'impact de vos repas sur le sommeil.

L'utilité des zones de fréquence cardiaque

Les zones de fréquence cardiaque sont très utiles pour ajuster votre effort pendant l'exercice. Par exemple, lors d'une course, si la fréquence cardiaque est dans le rouge, il est nécessaire de ralentir. À l'inverse, si elle est dans le vert, il est possible d'augmenter les efforts. Avoir ces zones sur l'Oura Ring pourrait aider à analyser comment on s'améliore au fil du temps.

Limitations sans écran

Cependant, sans écran, l'utilité de la fonction de zone de fréquence cardiaque est limitée. Cette méthode de signalisation est particulièrement utile pendant l'entraînement. Néanmoins, Oura semble explorer de nouvelles fonctionnalités, ce qui est une bonne stratégie pour se distinguer de concurrents comme le Samsung Galaxy Ring.

