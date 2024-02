5 manières de garder un œil sur sa santé cardiaque grâce à une smartwatch

De la détection des irrégularités de la fréquence cardiaque à la stimulation du cœur par des suggestions d’exercices, votre smartwatch peut aider votre cœur à rester en éveil.

Pour cela, voici un petit topo concernant les différentes applications à avoir dans sa montre connectée, afin que votre système cardiovasculaire à rester en bonne santé.

1. Suivi de la Fréquence Cardiaque 24/7

La fonction la plus importante d’une smartwatch pour vous aider à surveiller de près votre santé cardiaque est le capteur optique de fréquence cardiaque (Optical Heart Rate). La plupart des wearables en sont équipés aujourd’hui. C’est un réseau de diodes électroluminescentes. Elles sont installées dans le boîtier de la montre. Et elles sont capables de détecter la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang et souvent même la fréquence respiratoire.

Les relevés les plus précis sont fournis par les cardiofréquencemètres. Puis, ce sont les smartwatch de triathlon qui permettent de savoir si votre cœur est en éveil. Enfin les trackers de fitness sont en bas de liste.

2. La mesure d’un ECG

L’ECG ou électrocardiogramme est également une fonction actuellement prisée. Cela permet d’évaluer le rythme et l’activité électrique de votre cœur. De plus, à l’instar d’autres modes de santé et de remise en forme, ils ne nécessitent pas d’accessoires externes.

Mais jusqu’à présent, seules l’Apple Watch et certaines smartwatch Garmin ont cette application pour garder votre cœur en éveil. Withings est une autre entreprise fière de ses prouesses en la matière. Sa ScanWatch 2 est dotée d’un ECG « de qualité médicale« . Elle permet de détecter une anomalie cardiaque potentielle et d’obtenir une évaluation cardiovasculaire en 30 secondes.

3. Notifications de rythme cardiaque irrégulier

Ensuite, un rythme irrégulier peut être le signe d’une fibrillation auriculaire, ou AFib en abrégé. Apple décrit ce phénomène comme un type de rythme cardiaque irrégulier. Les cavités supérieures du cœur battent de manière désynchronisée par rapport aux cavités inférieures.

Toutes les personnes atteintes de fibrillation auriculaire ne présentent pas de symptômes. Et dans certains cas, cela peut entraîner une insuffisance cardiaque. La formation de caillots sanguins susceptibles de provoquer un accident vasculaire cérébral (AVC) peut aussi survenir. Si elle n’est pas traitée.

Mais, heureusement, votre smartwatch peut surveiller cela et garder votre cœur en éveil. Des dispositifs portables tels que l’Apple Watch Series 9 et la Google Pixel Watch 2 peuvent détecter les signes de fibrillation auriculaire.

4. Estimation du Vo2 Max / Cardio Fitness

Pour suivre, détecter les irrégularités de la fréquence cardiaque est une chose. S’assurer qu’elles ne se produisent pas en raison d’un mode de vie sédentaire en est une autre. Même si votre smartwatch peut vous permettre de faire en sorte que votre cœur reste en éveil, ce n’est qu’un outil. Elle ne pourra pas compenser l’impact négatif d’une position assise au bureau 8-9-10 heures par jour.

Ce que les montres connectées peuvent faire, c’est vous encourager à bouger davantage. Et cela, en vous fournissant un score VO2 Max. Parfois appelée aptitude cardio, cette fonction évalue la capacité de votre corps à absorber de l’oxygène pendant l’exercice. Plus le chiffre est élevé, mieux c’est. Les montres Garmin sont les meilleures pour vous suggérer de bouger en fonction de votre score de récupération, de votre charge d’entraînement, etc.

5. Mesure de la pression artérielle

Enfin, peu de smartwatch peuvent mesurer la tension artérielle à l’heure actuelle. Seules la Samsung Galaxy Watch 6 et la Huawei Watch D en sont capables, même si elles ont toutes deux une approche différente.

Une tension artérielle trop élevée n’est pas bonne. Elle est censée être inférieure à 120/80 mmHg. Et, bien qu’elle varie tout au long de la journée. Tout écart par rapport à ce chiffre peut entraîner des problèmes à long terme. Pour garder votre cœur en éveil, cela vaut la peine de garder un œil sur ce paramètre de santé.