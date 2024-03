BON PLAN : La version LTE de la Pixel Watch 2 de Google est à un prix super alléchant !

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Vous êtes à la recherche d'une montre connectée Android ? La version LTE de la Pixel Watch 2 fait actuellement l'objet d'un bon plan ! Ne restez donc pas les bras croisés et profitez-en dès maintenant !

Au lieu de posséder une montre connectée qui peut tout juste se connecter à Internet, il est plus avantageux d'avoir une smartwatch LTE ! Elle vous permettra de passer et de recevoir des appels. Ce modèle est donc plus qu'intéressant. Voici ce qu'il en est.

Découvrez la version LTE de la Google Pixel Watch 2 ici !

La Pixel Watch 2 version LTE, une montre connectée au top

Parmi les smartwatch proposées par Google et Fitbit, la Pixel Watch 2 est la dernière sortie en date. Ce qui fait de ce modèle une référence sur le marché. Dotée d'un boîtier en aluminium léger et résistant, cette montre connectée est belle. Il n'y a rien à redire là-dessus.

Son écran AMOLED d'une résolution de 384 x 384 pixels n'est peut-être pas au même niveau que celui de l'Apple Watch Series 9. Mais il permet de bien voir les données qui s'affichent vu que ses couleurs sont éclatantes et les détails nets. Fonctionnant sous Wear OS 4.0 et pourvue d'une puce (SoC) Qualcomm SW5100, cette version LTE de la Pixel Watch 2 victime d'un bon plan sur Amazon a donc presque tout pour plaire.

Son prix d'origine était de 449,00€. Mais comme ce produit bénéficie actuellement d'une baisse de -13 %, vous pouvez vous l'offrir en n'ayant à débourser que 388,99€ ! Incroyable n'est-ce pas ?

Un petit bijou de technologie pour prendre soin de vous

Ne comportant plus de bugs trouvés sur la Pixel Watch originale, sa 2ème version est un meilleur concentré de technologie. Avec un nouveau capteur et l'IA de Google, Fitbit offre un suivi encore plus juste de la fréquence cardiaque. Vous bénéficiez ainsi de données de remise en forme plus précises.

Et ceux pour ceux qui aiment les montres connectées de la marque pour leur côté zen, l'option Réponses du corps de Fitbit, vous aide à reconnaître les signes potentiels de stress grâce à votre smartwatch et à réagir immédiatement. Ensuite, cette version LTE de la Pixel Watch 2 possède un atout intéressant que l'on trouve sur les Apple Watch.

Il s'agit de la fonction détection de chute. En synchronisant votre montre et votre smartphone en mode connecté, vous pouvez être mis en relation avec les services d'urgence les plus proches de vous en cas de chute brutale. Votre montre peut alors directement composer le numéro si vous ne réagissez pas.

Une montre connectée dotée d'options ludiques à profusion

Enfin, comme la version LTE de la Pixel Watch 2 victime d'un bon plan est plus performante que la simple version avec Wifi, vous n'aurez aucun mal à vous connecter. Recevez vos notifications d'appels et vos messages en temps réel.

Avec l'Assistant Google intégré, vous pouvez même poser des questions et obtenir des réponses instantanées. Puis, récemment, il est même possible de contrôler vos appareils domotiques compatibles avec la montre à l'aide d'une certaine application. De plus, vous pouvez accéder à une multitude d'applications tierces grâce au Google Play Store intégré.