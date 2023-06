Bon plan : la belle montre de sport Suunto 5 Peak couleur Ochre à petit prix !

Vous êtes à la recherche d’une smartwatch de sport de qualité ? La Suunto 5 Peak couleur Ochre fait maintenant l’objet d’un bon plan ! Venez découvrir ce modèle.

C’est la montre connectée idéale pour les amateurs de sport en salle ou en pleine nature. Grâce à cette tocante digitale, vous pourrez vérifier vos constantes à tout moment. Voici de quoi il retourne.

La Suunto 5 Peak couleur Ochre est à moins 12 % !

Coûtant normalement plus de 190 €, la Suunto 5 Peak couleur Ochre bénéficie actuellement d’un bon plan sur Amazon France. Vous pouvez actuellement vous procurer ce modèle au prix de 174,99 €. Vous économiserez plus de 20€ par rapport au prix d’origine de la smartwatch. C’est donc une douce promotion à prendre en considération.

Avec cet accessoire très performant au poignet, vous pourrez effectuer plus de 80 exercices sportifs. Et c’est un très bon allié pour les personnes cherchant à améliorer leurs performances. Vous pouvez facilement effectuer des entraînements fractionnés grâce à elle. La Suunto 5 Peak est dotée de programmes à configurer et d’un journal d’entraînement pour les vues d’ensemble sur le long terme.

De plus, c’est un excellent dispositif vous permettant de suivre vos habitudes de sommeil. Elle peut vous être très utile afin d’organiser votre routine de vie.

Les atouts de cette smartwatch

La Suunto 5 Peak couleur Ochre est une montre connectée spécialement dédiée à la pratique de divers sports, voilà pourquoi il ne faut pas laisser passer ce bon plan. Son design est compact. Elle est solide vu que son boîtier est en acier inoxydable. Et elle peut être utilisée expressément pour la natation, le cyclisme et la course à pied. Il s’agit d’un produit fabriqué par une marque finlandaise présente sur le marché de l’horlogerie et des accessoires de sport depuis 1936. De ce fait, la qualité est au rendez-vous.

Son bracelet en silicone est facile à mettre et procure un certain confort. Et son écran de 1,1 pouce de 218 x 218 pixels a un affichage fluide et clair. Elle a une bonne autonomie. Elle dure 7 jours en mode normal et 4 jours en mode intensif. Un rappel de charge intelligent s’active automatiquement quand il faut la recharger.

Des applications au top

Via l’application Suunto, votre montre connectée pourra vous menez en dehors des sentiers battus si vous aimez faire des randonnées. C’est le meilleur moyen de découvrir de nouveaux lieux.

Et c’est également l’accessoire idéal à avoir, si vous désirez profiter de votre playlist musicale préférée. Grâce aux boutons de la smartwatch, réglez le volume de vos écouteurs connectés, mettez la musique sur pause ou passer au morceau suivant facilement. C’est donc un bon plan d’acheter dès maintenant une Suunto 5 Peak couleur Ochre car vous pouvez aussi utiliser Spotify dessus.

Enfin, chaque montre connectée de la marque Suunto vient avec un Value Pack à l’achat. Il permet d’avoir des avantages et des récompenses d’une valeur de plus 500 €. Ils sont offerts par les partenaires tels que Adidas, Strava, Run et bien d’autres.