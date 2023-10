Bon plan : Profitez des Prime Days et de la Samsung Galaxy Watch 5 bleu !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée de chez Samsung ? La formidable Samsung Galaxy Watch 5 bleu fait actuellement l’objet d’un super bon plan ! Venez vite découvrir cet article !

C’est une offre à ne pas laisser passer, car elle vous donnera l’occasion d’acquérir une tocante digitale de qualité à prix réduit ! Voici ce qu’il en est !

Une montre connectée victime d’une réduction de prix de -21 %

Alors qu’il est assez difficile de dégoter une montre connectée Samsung à 200 euros, désormais, ce bon plan sur Amazon France vous permet de vous acheter une très belle Galaxy Watch 5 avec bracelet en silicone bleu au prix de 199,99€ !

Vous rendez-vous compte ? C’est une véritable aubaine de pouvoir avoir une smartwatch neuve à ce prix ! Alors que ce modèle conçu par la marque coréenne devrait encore normalement coûter 253,43€. Les Prime Days cassent les prix. Et cela permet de faire de belles trouvailles de ce type !

Les fonctionnalités de la Galaxy Watch 5 sont nombreuses. Elles sont très utiles au quotidien. Et c’est une smartwatch facile à manipuler. Sur batterie, son autonomie est de 24 heures si l’écran reste en mode « always on ». Mais si vous voulez l’économiser, c’est possible. Et la montre tiendra plus de 48 heures à condition de ne pas utiliser d’applications trop énergivores. Et quand il faudra la recharger, cela prend 30 minutes pour passer de 0% à 45% de charge.

Les atouts de la Galaxy Watch 5 de Samsung

La Watch 5 modèle standard de chez Samsung possède un design robuste. Son écran est protégé par un verre saphir et le bracelet en silicone procure un certain confort. Mais ce sont surtout ses fonctions internes qui sont remarquables.

Cette montre connectée est capable de prendre soin de son utilisateur en lui indiquant ses constantes de santé. Dotée d’un capteur 3-en-1 Samsung BioActive, elle est en mesure de vous fournir des données d’analyse de l’impédance bioélectrique (BIA) de cœur. Elle a un capteur pouvant faire un mini électrocardiogramme (ECG) et capteur optique de fréquence cardiaque (FC).

Et cette smartwatch est un excellent compagnon, si vous aimez faire du sport et écouter de la musique. Vous pouvez y installer des applications tierces via le Google Play Store. Et elle est grandement personnalisable. Le bracelet est interchangeable et Samsung vous offre une grande panoplie de cadrans entre lesquels vous pouvez switcher à votre guise.