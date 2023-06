Bon plan : la superbe montre outdoor Suunto Core All Black en promotion !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée de qualité pour vous accompagner lors de vos sorties en pleine nature ? Un bon plan concerne actuellement la Suunto Core All Black sur Amazon France. Venez le découvrir !

Dotée d’un boîtier robuste et de tous les atouts qui en font une montre connectée à emmener sur tous les terrains, la Suunto Core est une smartwatch intéressante.

Une offre qui tombe à pic !

Alors que le prix d’origine de la Suunto Core All Black est de 229,00€, cet article fait actuellement l’objet d’un bon plan en étant vendue à 149,90€ sur Amazon France. C’est une offre très attrayante, car cela signifie que vous conserverez vos 79,1€ par rapport au prix de départ.

Et il est bon d’en profiter dès à présent ! Les soldes d’été arrivent et l’achat de cet article peut représenter un petit avant-goût de vos prochaines courses. Mais cet accessoire de qualité peut très vite disparaître, vu qu’il bénéficie déjà d’une remise de -35 % !

Les caractéristiques de la Suunto Core All Black

Disponible dans de nombreuses teintes de noir, le modèle dénommé « Core » fabriqué par la marque Finlandaise Suunto est une montre connectée outdoor. Elle n’est pas pourvue des mêmes fonctions que les modèles les plus récemment commercialisés. Mais c’est une très bonne smartwatch si vous recherchez un dispositif solide.

Pesant 64 g, ce n’est pas un poids lourd mais son endurance est réelle. Si boîtier est fait de plastique composite, sa lunette est en aluminium et son verre est en cristal minéral. Couplés, ce sont là des éléments grandement résistants sur le long terme.

Grâce à son GPS et à son altimètre barométrique, la Suunto Core All Black est capable de vous indiquer précisément à quelle altitude vous vous trouvez. Et elle peut détecter les changements brusques de temps. C’est très pratique afin d’éviter d’être pris par des intempéries. Puis, la boussole, dont elle est dotée vous permettra de vous orienter dans tous les types d’environnement.

Une formidable smartwatch pour les amateurs d’activités de plein air

Si vous désirez vous initier au track ou à la randonnée en montagne, l’achat d’une Suunto Core All Black serait un bon investissement grâce au bon plan dont elle jouit. Plus qu’une montre, c’est un outil idéal pour l’exploration. Et en l’ayant au poignet, vous pourrez partir découvrir de nouveaux paysages sans crainte de vous perdre. Elle dispose d’une très bonne autonomie de 12 mois selon la notice.

Résistance à l’eau jusqu’à 30 m, cette montre connectée peut aussi être portée en faisant du kayak ou des activités nautiques en tout genre. Et son profondimètre pour la plongée libre (10 m) vous sera d’une grande aide si vous aimez nager en eau profonde.

Et l’une de ses meilleures options, c’est sa fonction météo. Le fait qu’elle sache prédire le lever et le coucher du soleil est incroyable. Mais cela ne se limite pas à cela. Elle peut émettre une alarme d’orage et vous donner des informations précises sur la température de l’environnement dans lequel vous êtes lorsque vous la consultez.