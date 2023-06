Bon plan : La belle montre Ice Smart One est à vous grâce aux soldes d’été !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée à l’allure douce et féminine ? L’Ice Smart One Rose-gold et Rose fait actuellement l’objet d’un bon plan sur Amazon France. C’est le moment idéal d’en profiter. C’est un superbe produit !

A porter avec un look bohème ou une tenue qui évoque les vacances, cette petite merveille de la marque Ice Watch est un article à ne pas manquer. Voici ce qu’il en est.

Une belle tocante digitale à – 28%

Celles qui aiment faire la chasse aux soldes afin de dégoter le meilleur bon plan avant l’arrivée officielle de l’été seront ravies de pouvoir s’offrir l’Ice Smart One Rose-gold et Rose pour 71,13€ !

C’est véritablement un super prix, car à l’origine, ce petit accessoire coûte en fait 99,00 €. Et là, vous avez la possibilité de faire 27,87€ d’économie. Ce qui n’est pas une somme négligeable.

Par conséquent, le fait que ce modèle précis bénéficie d’une grande réduction est une aubaine. Etant donné que les températures commencent à grimper, c’est le moment de montrer ses bras et poignets. C’est un accessoire qui les mettra en valeur. Et cette charmante smartwatch aux couleurs de l’été ira parfaitement avec un bon nombre de vos tenues, c’est certain !

Les caractéristiques de l’Ice Smart One Rose-gold et Rose

Contrairement aux montres connectées de la marque Polar, Garmin ou autres, cette smartwatch n’a pas beaucoup d’options. Mais c’est bel et bien un article de qualité. C’est pourquoi il serait dommage de manquer ce bon plan sur l’Ice Smart One Rose-gold et Rose.

Sa forme carrée rappelle celle de l’Apple Watch, sauf que sa couronne rotative se trouve au milieu sur le côté et non dans le coin supérieur droit du boîtier. Son cadran est composé d’un verre minéral et son boîtier est en aluminium. Son bracelet en silicone couleur « pink nude » est très confortable. Et il s’avère qu’elle ne pèse pas lourd car son poids est de 48 g. C’est assez léger pour les personnes ayant des poignets fragiles.

Une smartwatch au design séduisant comportant bien des atouts

En plus de donner l’heure, vous pouvez directement voir combien de pas vous avez effectué et le niveau de la batterie. Puis, cette tocante digitale indique également le nombre de battements de cœurs de son porteur ainsi que les calories qu’il perd ou gagne.

L’Ice Smart One Rose-gold et Rose est une montre connectée de type lifestyle qui peut vous être d’une grande utilité au quotidien. Son design en fait une smartwatch facile à lire étant donné que son écran de 1,85 pouce est suffisamment large.

Enfin, c’est un produit résistant. Les montres fabriquées par la marque belge Ice Watch sont solides et durent longtemps. Et cette montre connectée ne fait pas exception à la règle. En se lançant dans l’univers des montres de ce type, Ice Watch est très compétitif en termes de prix. Mais ils ne rognent pas sur la valeur des matériaux et des éléments électroniques qui composent chacun de leurs modèles.