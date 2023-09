Bon plan : la superbe Garmin Fenix 7 atomise son prix !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée Garmin de renom pour pas cher ? Profitez maintenant du bon plan lancé sur Amazon France afin d’acquérir la légendaire Garmin Fenix 7 !

C’est un vrai bijou de technologie. Sans compter le fait qu’il s’agit de l’un des modèles les plus robustes réalisés par la marque américaine. Voici ce qu’il en est.

Garmin - fenix 7 - Montres GPS multisports connectée haute performance - Silver avec bracelet gris - Boitier 47mm

+300% de prolongation de l'autonomie

Cartographie multi-continent

Positionnement satellitaire multi-GNSS 649.99 € 473.05 €

Une montre connectée à – 31%

Il est rare de trouver des produits hauts de gamme actuellement vendus à des prix bas en cette période de rentrée. Pourtant, la Garmin Fenix 7 fait bel et bien l’objet d’un bon plan qui ravira les fans de la marque. En effet, il est maintenant possible d’acheter ce modèle en ne déboursant que 447,15€ !

Vous ferez une économie totale de 202,84€ ! C’est là un énorme montant que vous pouvez mettre en réserve pour vos prochains achats ! Cette smartwatch est habituellement affichée au prix de 649,99€. Mais désormais, son niveau de prix est plus accessible.

Les super caractéristiques de la Garmin Fenix 7

Ce qui fait la popularité de la Garmin Fenix 7, c’est son design et sa robustesse. Mais ce sont particulièrement ses performances qui sont formidables. Contrairement aux montres connectées qui ne possèdent qu’une couronne rotative en guise de bouton, cette smartwatch est pourvue de 4 autres boutons physiques. Ils permettent de contrôler son fonctionnement si vous ne voulez pas entièrement vous fier à l’écran tactile.

Sinon, en termes d’applications, cette montre connectée possède tout ce dont une personne à besoin. Au quotidien, vous pouvez payer certains de vos achats grâce à l’application Garmin Pay. Et si vous êtes du genre à écouter de la musique en faisant du sport ou en vous promenant, une Fenix 7 possède un espace de stockage de 16 Go où vous pouvez placer votre playlist musicale.

Ensuite, comme les montres de chez Garmin sont de vrais accessoires de sport, la Garmin Fenix 7 ne fait pas exception à la règle. Voilà pourquoi ce bon plan tombe à pic. Vous pouvez dès à présent vous procurer un article qui vous permettra d’optimiser votre récupération. Et vous pourrez facilement gérer vos efforts et développer votre propre endurance.

Une smartwatch très endurante

Il y a 7 jours dans une semaine, et une Garmin Fenix 7 est justement conçue pour durer aussi longtemps. C’est donc une montre connectée dont l’autonomie est impressionnante. Et les versions solaires intègrent la technologie Power Glass. C’est une technologie qui prolonge la durée de vie de la batterie quand la montre est placée au soleil.

Tout porteur d’une Garmin Fenix 7 est en mesure de relever n’importe quel défi, c’est pourquoi, il est intéressant de se procurer ce modèle grâce au bon plan présent sur Amazon. Vous aurez un excellent dispositif sportif au poignet. Sans compter le fait que cette montre possède des fonctionnalités d’entraînement de pointe, un suivi de la santé et du bien-être 24h/24 et 7j/7 et bien plus encore.