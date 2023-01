Test de la Garmin Fenix 7 : la montre sportive pour les plus exigeants ?

Pour nos derniers tests des montres connectées Garmin, nous avons eu le plaisir d’avoir la Garmin Fenix 7 à disposition. Nous l’avons testé pour vous et vous profiterez ainsi de nos différents ressentis sur cette montre connectée sport.

Deux ans après la sortie des mythiques Fenix 6, Garmin dévoile son nouveau fleuron et on peut dire que c’est un franc succès, en tout cas, sur le papier. Dans ce test, nous avons démêlé le vrai du faux pour vous !

Présentation

À mon humble avis, si on prend une Fenix 6 et une Fenix 7, la différence au niveau du design n’est pas vraiment notable. Malgré tout, la Fenix 7 est dotée des fonctionnalités qui ont fait de la Fenix 6 une véritable icône parmi les montres sport et propose en addition des fonctions supplémentaires.

De plus, les capacités de l’écran sont encore plus abouties avec une sensibilité tactile qu’on apprécie grandement pour faire défiler les différents menus. Côté batterie, la Fenix 7 gagne également en autonomie et elle se veut plus nomade que son aîné.

Ainsi, quel que soit votre domaine, que ce soit le cyclisme, le marathon, le levé de fonte ou autres, la Garmin Fenix 7 est là pour compléter et optimiser vos séances d’entraînement. Le seul point gris qu’on regrette sur cette nouvelle version est l’absence du micro, mais pour de nombreux athlètes, ce n’est sans doute pas un critère de choix.

Sur cette nouvelle version, vous ne serez pas très dépaysé puisqu’on retrouve les 5 boutons présents sur les précédentes gammes de Fenix. D’ailleurs, la capacité tactile de l’écran peut être complètement désactivée si vous en ressentez le besoin ou bien elle peut se verrouiller automatiquement durant vos séances de sport.

En somme, la Garmin Fenix 7 est la tocante idéale pour tout sportif en quête d’une montre sport avec beaucoup de fonctionnalités, une autonomie conséquente et une qualité de fabrication qui annonce de la durabilité.

Caractéristiques techniques Dimension : 47 mm x 14.5 mm

Poids : 79 g

Autonomie : Variable selon l’utilisation, de 37 à 89 heures

Taille de l’écran : 1.3 pouce

Technologie de l’écran : memory-in-pixel

Définition de l’écran : 260 x 260 pixels

Format de l’écran et finition : circulaire, power sapphire

Mémoire: 16 Go de stockage interne

Connectivité : Bluetooth, WiFi, GPS, iPhone et Android, NFC

Indice de protection : IP68 + 10ATM

Capteurs : température, accéléromètre, baromètre, gyroscopique, altimètre barométrique, SpO2, oxymètre de pouls, pédomètre, météo, cartographie.

Couleurs : blanc, noir, beige sable, marron, gris, gris taupe, beige crème

Finition du boîtier : acier, titane

Bracelets : silicone, cuir, nylon ou titane

Prix : À partir de 699 €

Garmin Fenix 7 : design et conception

Malgré le fait que la Fenix 7 ressemble beaucoup à la Fenix 6, elle a toutefois une finition plus élégante. En outre, le système de fixation de la lunette a été revu et on retrouve une bordure moins massive, mais qui a l’ère tout aussi solide.

Le jeu de couleur offre également un autre niveau d’appréciation et la montre a une conception qui est faite pour durée. En effet, durant les tests, aucune trace d’éraflure n’a été trouvée sur l’écran et le ratio est bien proportionné pour que la lecture des informations ne soit en aucun cas difficile.

Même en plein soleil, la luminosité de l’écran est excellente. Même inclinées ou lors des situations où les mouvements sont rapides, les informations sont toujours facilement lisibles.

D’un autre côté, le bracelet est confortable et on ne ressent aucune gêne au poignet malgré le poids de la bête (79g). La taille de l’écran (47 mm), associé au confort du bracelet est un excellent compromis.

De mon point de vue, l’ensemble ressort bien sur le poignet et la superficie de l’écran est idéale. D’ailleurs, malgré son côté massif et brut, la Garmin Fenix 7 devrait parfaitement s’ajuster au poignet d’une femme.

Ce que nous apprécions particulièrement, c’est la finition. En effet, la montre se fond parfaitement et même en utilisation standard, elle affiche un look élégant, que vous pourrez associer à votre tenue.

La performance de la Garmin Fenix 7

Côté performance, franchement, on n’a rien à redire sur les capacités de la Garmin Fenix 7. Au vu de son prix, votre achat est une vraie bonne affaire. Tout ce que vous recherchez, que ce soit vitesse, fonctionnalités, durabilité, finition, la Fenix 7 est tout simplement un cador dans sa catégorie.

Connecter à un smartphone, la Garmin Fenix 7 vous donne accès aux services de streaming, aux différentes notifications que recevez sur votre appareil mobile, etc. Par ailleurs, pour vos achats, vous pourrez utiliser « Garmin Pay », qui vous permettront de réaliser des paiements sans contacts.

De nombreuses applications sont accessibles à l’écran ou en utilisant les boutons sur les côtés de la montre. Tous ces éléments sont d’ailleurs personnalisables et les accès se font instantanément. Profitez de cette rapidité d’accès est non seulement très utile, mais elle vous épargnera également beaucoup de temps de recherche.

Grâce aux différents capteurs sur la Garmin Fenix 7, on peut également avoir une réelle idée de la capacité de notre corps. C’est un vrai plus, surtout pour les sportifs qui sont constamment à la recherche des meilleures performances.

Côté navigation, on se sent également en de bonnes mains. Les fonctionnalités liées à la cartographie sont précises et il est assez difficile de trouver des reproches à faire à la Garmin Fenix 7 en termes de performance.

En outre, c’est une excellente montre sport avec une finition et un design élégant. Adaptez pour tous, ses fonctions sont excellentes, que ce soit en utilisation simple ou lorsque vous vous décidez à défier les activités extérieures.

Les fonctionnalités de la Garmin Fenix 7

Côté fonctionnalité, la Garmin Fenix 7 ne manque pas de ressources. Que ce soit au niveau santé ou pour le sport.

Pour la santé

La Garmin Fenix 7 est dotée de nombreux capteurs qui vous aideront à avoir une bonne hygiène de vie. En outre, elle est en mesure de surveiller votre fréquence cardiaque ou encore la qualité de votre sommeil.

Par ailleurs, elle est capable de mesurer la saturation en oxygène de votre sang et son baromètre est très efficace. En de termes plus simples, les mesures de distances parcourues ou encore le nombre de pas ou d’étages gravis est très précis.

Nous avons particulièrement apprécié la présence du mode « Health Snapshot ». Il vous permet de connaître en détail les différentes informations relatives à votre état corporel. Le « Body Battery » quant à lui, est en mesure de vous donner des informations sur vos réserves d’énergie.

À contrario, cette fonction ne prend pas en compte les différents stimulants que vous pourriez prendre durant la journée. Malgré tout, ces différentes indications vous aideront à adapter votre journée en fonction des informations fournies par la Garmin Fenix 7.

Pour le sport

Côté sport, la Garmin Fenix 7 n’a pas à rougir devant ses concurrents. En effet, elle présente plus de 60 profils sportifs qui se déclinent sous tous les types de pratiques. Que ce soit des activités terrestres ou nautiques, vous pourrez donc profiter d’un suivi de qualité.

En activant ce mode, vous aurez accès à 6 différentes statistiques sur vos performances. En d’autres termes, des informations ultra-complètes seront à disposition. Sachez par ailleurs que tous ces éléments sont personnalisables et vous pourrez même visualiser directement des graphiques depuis la montre.

En somme, la Garmin Fenix 7 reprend toutes les fonctionnalités sportives qui ont fait la renommée de la Garmin Fenix 6 en plus des nouveautés que l’on retrouve sur les modèles plus typés sport. Plus explicitement, la puissance native de course à pied, le VFC, la préparation à l’entraînement, etc.

En pratique, la montre s’est avérée ultra-efficace et nous a fourni de nombreuses données. Certes, certains éléments sont à peaufiner légèrement, mais en globalité, les résultats sont juste ultra précis.

Le verdict final

Pour terminer, il serait difficile de dire que la Garmin Fenix 7 n’est pas une excellente montre. Tout dépend réellement de vos besoins. Mais, si vous êtes un grand sportif ou que vous appréciez d’avoir une montre élégante au poignet, la Garmin Fenix 7 répondra présente.

Ses fonctionnalités et sa performance nous ont également bluffés. Autant dire que dans le segment où la Garmin Fenix 7 joue, elle tend à s’imposer face à ses concurrents.

L’excellente réactivité et la sensibilité accrue du nouvel écran tactile

Une autonomie en hausse par rapport aux versions précédentes

Les nombreuses fonctionnalités santé

Un prix encore assez élevé

L’absence du GPS multi-GNSS

Une mémoire trop juste

Design et conception - 9.2 Performance - 10 Fonctionnalités - 8.7 Rapport qualité/prix - 8.6 9.1 Design et conception : Un design élégant avec des finitions de qualité. Une taille assez imposante mais qui ira parfaitement à tous les poignets. Performance : Des performances dignes des montres sport les plus haut de gamme. Foncitonnalités : De nombreuses fonctionnalités pour le sport et la santé. On dénote néanmoins l'absence d'un GPS multi-GNSS. Rapport Qualité / Prix : Un prix intéressant pour un produit de bonne facture. User Rating: Be the first one !