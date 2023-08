Bon plan : la Samsung Galaxy Watch 4 à son plus bas prix !

Vous êtes à la recherche d’une montre connectée pas cher de chez Samsung ? Vous tombez bien, car la mythique Galaxy Watch 4 avec bracelet en silicone noir fait actuellement l’objet d’un bon plan à ne pas rater !

Vous obtiendrez alors une smartwatch de qualité à un prix fou ! Et cela, sans dépenser une fortune. En allant simplement sur le site d’Amazon France, voici de quoi il retourne.

Une montre connectée victime d’une promotion de – 28 %

Alors qu’une Galaxy Watch 4 pourvue d’une sangle en silicone est normalement vendue au prix conseillé de 199,95€ sur le site d’Amazon France. Ce modèle est à présent disponible pour 144,34€ ! C’est alors une formidable économie de 55,61€ que vous ferez en l’achetant dès maintenant.

Sortie en août 2021 par Samsung, cette montre connectée était la première de toute la série à être pourvue de Wear OS. Offrant ainsi un accès optimisé à vos applications préférées directement sur votre poignet, ce bon plan concernant la Galaxy Watch 4 avec bracelet noir tombe réellement à pic, car il vous permet d’acquérir un accessoire de qualité dont les fonctionnalités sont formidables !

Les super atouts de la Galaxy Watch 4

Pour une smartwatch, la Galaxy Watch 4 est avant tout une montre légère et confortable à porter. Elle ne pèse que 30,3 g. De ce fait, les personnes ayant des poignets fragiles ne sentiront presque pas son poids. Dotée d’une vaste sélection d’applications, son détenteur pourra parfaitement profiter de ses 16 Go de stockage en y installant sa playlist de musique, ses données de santé ou de fitness prises au cours de l’emploie de la smartwatch.

Puis, si le bracelet noir de la Galaxy Watch 4 bénéficiant du bon plan sur Amazon ne vous plaît pas, sachez qu’il est interchangeable. Par conséquent, vous pourrez toujours customiser votre accessoire par la suite. Vous pouvez aussi changer les cadrans de cette montre connectée à votre guise. Ainsi, vous pourrez exprimer votre style sans équivoque !

Une montre connectée aux caractéristiques attrayants

En plus d’être un accessoire tendance, une Galaxy Watch est grandement utile au quotidien. Elle peut mesurer la quantité d’oxygène présente dans votre sang. Et son capteur Samsung BioActive qui peut effectuer un mini ECG et vous indiquer votre niveau de pression artérielle en temps réel est aussi un véritable atout !

C’est un bon allié pour les personnes devant surveiller leurs constantes de santé. Et la Galaxy Watch 4 détecte plus de 90 activités sportives. Vous pouvez donc l’utiliser lors de vos entraînements afin de gérer vos performances. Elle possède une étanchéité de 5 ATM, donc vous pouvez l’emmener nager. Mais ce qui rend cet appareil assez ludique, c’est l’application de sommeil de Samsung.

Cette fonctionnalité détecte et analyse vos stades de sommeil pendant que vous vous reposez. Et il est assez amusant de trouver le symbole animal qui correspond à votre profil de dormeur. C’est le genre d’excentricité qui rend le bon plan concernant la Galaxy Watch 4 avec bracelet noir encore plus intéressant !