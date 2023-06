Bon plan Fossil GEN 6 en maille noir pour homme, un excellent cadeau pour la fête des pères !

Vous êtes à la recherche d’un cadeau typiquement masculin pour la fête des pères ? Au lieu d’une montre standard, offrez-lui la célèbre montre connectée GEN 6 pour homme en maille noir de la marque Fossil car elle fait actuellement l’objet d’un bon plan ! Hâtez-vous !

C’est sur Amazon France que vous pouvez trouver ce produit en promotion. Et étant donné qu’il y a un zigzag permanent des prix sur cette plateforme. Il est bon de l’acheter rapidement. Ainsi, vous profiterez du meilleur prix au bon moment !

La Fossil GEN 6 en maille noir pour homme à moins 40% !

Alors que sur le site de la marque, le prix d’origine de la Fossil GEN 6 en maille noir pour homme est de 329,00€, un bon plan peut vous permettre de l’acquérir plus aisément. Cette formidable tocante digitale peut être obtenue sur Amazon France au prix incroyable de 199,00€ !

C’est une impressionnante économie de 130€ que vous réaliserez si vous décidez de prendre ce produit dès à présent. C’est un article vendu et expédié par la plateforme même et non par un vendeur tiers. Ne tardez donc plus si cette smartwatch est au goût de la personne à qui vous comptez l’offrir. Pour la fête des pères, c’est un cadeau idéal !

Une très belle montre connectée toute option

Le bon plan se trouvant sur la Fossil GEN 6 en maille noir pour homme vous permettra d’avoir une superbe smartwatch dotée d’un processeur Qualcomm® Snapdragon™ Wear 4100+. Et c’est une montre connectée dotée de diverses options. Son écran AMOLED couleur de 3,25 cm est assez grand et clair en termes d’affichage. Et si vous souhaitez accéder à une fonction rapidement, en plus de la couronne digitale, 2 boutons poussoirs supplémentaires se trouvent sur les côtés.

Et cette montre connectée Fossil est très solide. Son boîtier et sa lunette sont en acier inoxydable, tout comme le bracelet en maille noir. Son porteur peut même la portée sous la douche, elle résiste très bien aux gouttelettes, car l’étanchéité du boîtier est de 3 ATM.

Des fonctions à profusion

Puis, il s’avère qu’avec une Fossil GEN 6 en maille noir pour homme au poignet, son utilisateur peut recevoir des appels. Elle est dotée d’un haut-parleur et d’un microphone. Son propriétaire pourra donc répondre et se faire entendre aisément par ses interlocuteurs.

Fonctionnant sous le système WearOS de Google, cette montre connectée peut être synchronisée avec n’importe quel smartphone équipé de la dernière version d’Android. Et ses capteurs sont également nombreux si vous désirez faire du sport en l’ayant avec vous. Elle est pourvue d’un accéléromètre, d’un altimètre et d’une boussole.

C’est donc une smartwatch à mettre en salle de fitness ou en extérieur si vous aimez faire de la course à pied. Puis, elle peut aussi relever vos constantes grâce à son capteur PPG de rythme cardiaque. Tandis que son capteur SpO2 peut relever votre taux d’oxygène dans le sang.