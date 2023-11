Black Friday : Dépêchez-vous, le prix de la Samsung Galaxy Watch 6  a été dynamité !

Alors qu’il est normal de voir que les anciens modèles de Galaxy Watch font l’objet de promotions, ce n’est pas toujours le cas des nouvelles montres connectées. Mais en ce moment, sachez que la célèbre Samsung Galaxy Watch 6 est victime d’un super bon plan !

Son prix actuel est quasiment descendu en flèche grâce à l’arrivée du Black Friday ! C’est donc une offre à ne manquer sous aucun prétexte. Pour plus de détails, voici de quoi il retourne.

La Samsung Galaxy Watch 6 est passée en dessous de la barre des 300 euros !

Sur le marché des montres connectées, la Galaxy Watch 6 est une nouveauté qui fait encore grandement parler d’elle depuis sa sortie. Même si ce modèle ne fait pas couler autant d’encre que la Galaxy Watch 6 Classic qui possède la fameuse lunette rotative physique.

Il est à noter que la Watch 6 standard est pourvue d’une lunette haptique, capable de vous donner accès aux mêmes options que son homologue. Il faut simplement faire tourner l’écran tactile à l’aide de vos doigts et le tour est joué. C’est juste une question d’habitude.

Et comme ce superbe produit est désormais commercialisé au prix de 239,00€ sur Amazon France, il serait dommage de rater le bon plan concernant la Samsung Galaxy Watch 6 !

Les nombreux atouts de cette smartwatch

La série Galaxy Watch 6 est sans nul doute la plus aboutie de toutes. Cela, en considérant toutes les montres connectées produites par la marque coréenne Samsung. Cette smartwatch est un excellent tracker de sommeil. Elle vous aidera à comprendre comment vos nuits se déroulent. Ainsi, vous pourrez planifier vos horaires de repos afin d’être dans une forme olympique.

Côté sport, vous ne serez pas déçu des performances de cette montre connectée. Elle prend en charge plus de 90 activités. Que vous aimez faire de la course à pied, de la marche, du cyclisme ou même de la natation en piscine, elle peut parfaitement vous assister. Sans compter le fait qu’elle donne des conseils personnalisés en fonction de vos efforts.

Puis, c’est l’outil idéal à porter au poignet, pour les personnes devant vérifier leurs paramètres de santé assez souvent. Elle est en mesure de surveiller votre tension artérielle si vous la configurez pour cela. Et le capteur PPG intégré peut suivre périodiquement la fréquence cardiaque et le rythme cardiaque du porteur en tout temps.

Une montre connectée à la pointe de la technologie

Enfin, hormis le fait que la Samsung Galaxy Watch 6 victime d’un bon plan sur Amazon France puisse assurer le suivi de votre bien-être et de votre santé. Il ne faut pas oublier que d’autres options la mettent en valeur.

En couplant votre Watch 6 et votre smartphone Android, vous pouvez prendre de superbes selfies. Ensuite, vous pouvez également envoyer des SMS, appeler et même écouter de la musique sans avoir recours à votre téléphone. Et pour ceux qui oublient parfois d’emporter de la liquidité ou leur carte bleue avec eux, votre montre est votre alliée. Samsung Wallet vous permet de payer certains de vos achats. Très pratique n’est-ce pas ?