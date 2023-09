L’Apple Watch domine : les montres Android doivent-elles se remettre en question ?

Récemment Apple a dévoilé son nouvel iPhone 15 et sa version Pro, ainsi que l’Apple Watch UItra 2 et l’Apple Watch Series 9, ce qui fait que la marque à la pomme croquée domine à présent le devant de la scène.

Or, qu’en est-il des autres marques de montres connectées ? Comment peuvent-elles supplanter ou égaler le géant américain ? Voici ce qu’il en est.

Apple et ses concurrents

Depuis la sortie de sa première montre connectée : l’Apple Watch, Apple est l’entreprise qui domine les plus grandes parts de marché dans le domaine de l’horlogerie électronique et digitale. Derrière la marque, d’autres acteurs fabriquent eux aussi de très bonnes montres connectées comme Samsung, Garmin ou Google. Sauf que le succès de l’Apple Watch est bien difficile à concurrencer.

Le design unique de cette smartwatch constitue son empreinte. Même si depuis près d’une décennie, tous les fabricants de montres connectées désirent supplanter Apple, aucun d’entre eux n’a réussi. Soit c’est par manque de popularité, d’intégration de fonctionnalités ou par manque d’influence dans l’industrie de la santé.

Parmi eux, la marque coréenne Samsung est tout de même une exception. Mais malgré la sortie des dernières Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic, qui sont toutes deux fantastiques, Apple reste le leader mondial.

Retard et manque d’innovation

Pour contrer l’hégémonie de l’Apple Watch, Google a déjà travaillé sur les gestes sans contact pendant des années avec le projet Soli. Mais le double-tap présent sur la Watch Series 9 s’est révélé être plus prometteur. Le projet de Google n’a donc pas abouti à un produit que l’on puisse acheter. Et ce retard a encore permis à l’Apple Watch de prendre de l’avance sur ses concurrents et de les dominer.

Le manque d’innovations est aussi un frein pour les marques de smartwatch. Par le passé, ni Samsung ni Google n’avaient peur de prendre des risques pour essayer quelque chose de nouveau. Mais il semble que cette époque soit révolue, car ces entreprises ont grandi, et c’est dommage.

Des projets pour contrer le succès de l’Apple Watch

Avec le lancement de Wear OS 4 sur les dernières Galaxy Watch de Samsung, le public espérait que le nouveau système d’exploitation apporterait quelque chose de réellement novateur. Au lieu de cela, il ne s’agit que de transformations très mineures.

Il se peut que la donne change lorsque Google dévoilera complètement la Pixel Watch 2 en octobre. Mais d’après des fuites, le doute s’installe. Samsung et Google ont fait équipe pour relancer leurs montres connectées avec Wear OS 3. Cependant, cela n’a rien apporté à part le fait qu’ils partagent un même système. Et de son côté, Google lui-même a lancé son propre smartphone.

Alors, y a-t-il de l’espoir pour que ses marques sortent du lot? Oui, il y en a. Mais il faudra que les développeurs de systèmes d’exploitation s’inspirent de l’exemple d’Apple en essayant de penser différemment. La plupart des smartwatch Android modernes sont tout aussi excellentes et fonctionnelles. Néanmoins, pour que les montres connectées non destinées à l’iPhone suscitent un véritable engouement, il faudra innover dans des domaines qui impressionneront les consommateurs.