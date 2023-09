Apple répare sa Watch, mais Google ne répare pas sa montre Pixel

Si vous êtes actuellement en possession d’une Google Pixel Watch, vous devez alors faire très attention à votre montre connectée, car une fois cassée, elle est fichue. Votre Pixel ne peut faire l’objet d’une réparation, contrairement à une Apple Watch.

Google ne propose actuellement aucune procédure de réparation officielle pour la Pixel Watch. C’est là une nouvelle plus que déconcertante. Et pourtant, c’est bel et bien le cas. Voici ce qui est dit sur le sujet.

Google assiste mais ne répare pas

Selon une information donnée par Bridget Starkey, porte-parole de Google, le géant américain n’a pas d’option de réparation pour la Google Pixel Watch contrairement à Apple qui propose ce genre de service.

Si votre montre Pixel est cassée, il est possible de contacter une équipe d’assistance à la clientèle assignée à ce produit pour vérifier les options de remplacement. Mais aucun autre service n’est prodigué à part cela. Et l’entreprise ne possède pas de centre de réparation.

L’élément le plus fragile de la Pixel Watch

C’est l’écran de la Pixel Watch qui est particulièrement vulnérable en raison de sa conception. Comme il s’agit d’un grand hémisphère en verre qui peut facilement se fissurer en cas de choc, la garantie matérielle de Google ne couvre pas les dommages.

Par conséquent, en cas d’accidents, tels que les chutes ou les impacts, les utilisateurs n’ont nul autre choix que de remplacer l’appareil entier par un nouveau. Pour mettre fin à ce cycle de gaspillage, l’arrivée de la Pixel Watch 2 devrait, selon les rumeurs, présenter des modifications allant dans ce sens. Mais rien n’est certain.

Une approche différente en matière de smartphone

Le manque d’options de réparation d’une montre Pixel cassée contraste avec l’approche d’Apple. Or, il s’avère que Google est capable de faire réparer ses Pixel Phone. En effet, l’entreprise est associée à iFixit. Donc, les pièces de rechange et les guides de réparation sont accessibles aux consommateurs. Ainsi, il leur est plus facile de réparer leurs appareils. Et c’est aussi pour s’assurer que les smartphones mis en vente sur le marché aient du succès.

Mais si vous voulez réparer votre montre, c’est une autre paire de manches. Un guide indépendant d’iFixit détaille comment remplacer l’écran de la Pixel Watch. Pourtant, les utilisateurs qui souhaitent entreprendre une telle réparation sont confrontés au défi de trouver une pièce de rechange. Compte tenu des ventes limitées de la Pixel Watch, obtenir une pièce intacte requise est un vrai défi.

Les réparations d’Apple par rapport à Pixel

En comparaison, la société Apple fait figure d’exemple, car elle propose des solutions de réparation pour l’Apple Watch. Il y a certes des coûts à payer en fonction de la disponibilité de AppleCare+. Mais une fois prise en main par le service de réparation, votre montre cassée vous revient en bon état de marche.

Pour les propriétaires d’Apple Watch ne disposant pas de AppleCare+, l’entreprise fournit alors un devis forfaitaire en fonction du modèle d’Apple Watch que le l’utilisateur possède. Ainsi, leur produit leur revient comme neuf.