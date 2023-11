Cette toute nouvelle montre peut être votre coach en santé et sport

WiWatch S PLUS : le luxe et l’accessibilité en matière de technologie portable

Ayez à votre poignet une révolution ! WiWatch S PLUS, une montre connectée au design raffiné qui impressionne dès le premier regard. Son écran tactile incurvé de 1,75 pouces se fond dans une belle courbe 2D. Un écrin de résolution HD vêt cet écran pour une expérience visuelle exceptionnelle et une navigation fluide, comme si vous surfiez sur des vagues numériques.

Et la cerise sur le gâteau? Une autonomie exceptionnelle ! Elle tient le coup, fait la course en tête face à ses concurrentes. Et pour la remettre sur pied, pas besoin de passer la nuit à la charger, 10 petites minutes suffisent pour tenir toute la journée.

Des capteurs de santé précis pour un suivi personnalisé

En outre, la WiWatch S PLUS est bourrée de capteurs aussi vifs que des lynx, prêt à scruter et mesurer avec précision votre fréquence cardiaque, votre saturation en oxygène et vos belles nuits de sommeil. Et toutes ces données précieuses, vous pourrez y jeter un œil sur l’application pour prendre le pouls de votre forme!

Un coach sportif intégré pour améliorer vos performances

Et si vous êtes un sportif dans l’âme, vous allez l’adorer : la montre connectée WiWatch S PLUS est une vraie petite coach! Elle enregistre vos efforts, analyse vos performances grâce à ses modes sport polyvalents et son GPS intégré! Et tout cela, à un prix ultra serré! Alors, prêt à prendre votre condition physique à bras le corps?

WIFIT WiWatch : votre allié de choix, branché, beau, et relevé selon votre goût

La gamme WIFIT WiWatch est comme une palette de peintre, elle a une couleur pour chaque personnalité! En plus d’être votre assistant personnel, d’avoir une main sur vos données sportives, vos indicateurs de santé, elle vous permet de rester joignable sans sortir votre smartphone de votre poche. Finis les contorsions pour décrocher votre téléphone, WIFIT WiWatch se décline en formes rondes, rectangulaires, fines, élégantes ou avec un air plus masculin, dans des couleurs telles que le beige, le blanc, le bleu, le gris, le kaki, le noir, l’olive, l’orange, le rose… Il y en a pour tous les goûts!

Une appli multipiste pour faire le point tranquille

L’application WIFIT vous donne les rênes. Vous pouvez jongler entre les différentes options du cadran principal de la montre, comme le choix du chapeau avant de sortir! La rubrique santé de l’appli, c’est votre carnet de santé numérique, où vous pouvez suivre l’évolution de votre fréquence cardiaque, de votre saturation en oxygène, de vos phases de sommeil… Et pour les données sportives, direction la rubrique exercice, comme un espace dédié à votre entraînement: durée, calories brûlées, parcours… Tout est là, à porter de doigt!

Communiqué de presse du 17 novembre 2023