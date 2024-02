Attention : Les 5 voitures électriques à éviter ! Ne les acheter surtout pas !

Voici la liste des 5 voitures électriques à éviter lorsque vous décidez de vous offrir votre première VE. Vous éviterez ainsi de mauvaises surprises et bien plus encore !

Selon une enquête récente menée par Consumer Reports, certaines voitures électriques sont à éviter en raison de problèmes de fiabilité, d’autonomie, de prix et de fonctionnalités. Si vous ne savez pas quelles sont ces voitures électriques à bannir de votre liste, ne vous paniquez pas, nous avons fait un petit résumé qui sûrement va vous aider à prendre la bonne décision. Vous pouvez également retrouver notre liste de voitures électriques avec une meilleure autonomie pour faire votre achat !

Voitures électriques à éviter pour faire un choix éclairé

Si les voitures électriques sont de plus en plus prisées des utilisateurs c’est surtout parce qu’elles offrent des avantages tels que le silence et le confort de conduite. Facile à entretenir avec une réduction de l’usure des freins, elles font le bonheur de nombreux conducteurs. Toutefois, il est crucial de considérer les inconvénients potentiels, tels que l’autonomie limitée, le temps de recharge et les coûts élevés. C’est pour cela que nous avons fait une liste des voitures électriques à éviter lorsque vous souhaitez sauter le pas.

La Mazda MX-30

La Mazda MX-30 est critiquée pour son autonomie très limitée (environ 150 km), son prix élevé et ses caractéristiques inférieures à celles de ses concurrentes. De plus, sa production a été arrêtée après l’année modèle 2023. Des reg-flags qui vous disent de tourner vers un autre modèle !

Le Chevrolet Bolt

La sécurité est l’un des points clés à tenir en compte dans le choix d’une voiture électrique. Si le Chevrolet Bolt des années 2019 et 2020 font partie des voitures électriques à éviter c’est la défaillance au niveau de la sécurité. Le concessionnaire a déjà eu des rappels pour des problèmes d’incendies possibles et des cotes de fiabilité inférieures.

Le Modèle X de Tesla

Le Tesla Model X a été affecté par des problèmes de fiabilité depuis 2017 bien que les voitures électriques Tesla demeurent numéro un de la vente de voitures électriques mondiales. Parmi ces problèmes, les portes « en aile de faucon » sont frustrantes et dysfonctionnelles. Viennent s’ajouter à cela le pare-brise fragile, la faible autonomie et les difficultés de charge.

Le Ford Mustang Mach-E

Les modèles 2021 et 2022 de la Ford Mustang Mach-E sont à éviter en raison de problèmes de surchauffes de la batterie, de démarrage et d’une note de fiabilité de 35 sur 100. Cette note a été attribuée par le Consumer Reports.

La Nissan Leaf

La Nissan Leaf est pointé du doigt pour son autonomie limitée, ses performances médiocres et la compatibilité de ses batteries. Bien que proposée à un prix intéressant, elle est moins performante que ses concurrentes. Du coup, si vous souhaitez profiter de votre VE pour faire un long trajet, ce modèle est à fuir !

Vous savez maintenant quelles sont les voitures électriques à surtout éviter pour faire un achat avisé. Si vous en savez d’autres, n’hésitez pas à les mettre en commentaire. Cela va aider notre communauté dans leur choix !