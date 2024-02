La prochaine Tesla n’est-elle qu’un mirage ? La promesse de trop pour Elon Musk ?

Selon Elon Musk, la prochaine voiture électrique de Tesla, révolutionnaire, va arriver beaucoup plus tôt que prévu. Mais ces prévisions optimistes sont soit l’œuvre d’un travail acharné, soit de l’utopie.

Depuis son lancement, Tesla a été synonyme d’innovation et de révolution dans l’industrie automobile. Mais alors que la promesse de la prochaine révolution de la marque se profile à l’horizon, des doutes émergent. Cette avancée tant attendue est-elle réelle ou simplement un mirage ? Est-ce là la promesse de trop pour Elon Musk ?

Prévisions audacieuses ou déconnectées de la réalité ?

Elon Musk est connu pour son optimisme débridé, souvent à la limite de l’utopie. Cette tendance à l’optimisme a même été surnommée la « temporalité Musk ». En effet, les délais de production des nouveaux modèles Tesla ont été régulièrement sous-estimés, ce qui a entraîné des retards considérables.

Le retard accumulé dans la production du Cybertruck ne fait que mettre en lumière cette tendance préoccupante. Cependant, ce n’est pas le seul projet concerné : le Roadster de deuxième génération se fait lui aussi attendre. D’ailleurs, aucune trace concrète du véhicule n’a encore émergée. Cette situation soulève des questions sur la capacité de Tesla à respecter ses échéances.

Lors d’une conférence en 2023, Elon Musk a laissé entendre que la production de la prochaine voiture électrique de Tesla pourrait commencer dès 2025, voire avant. Cette déclaration, bien que porteuse d’espoir, laisse planer des doutes sur sa faisabilité réelle.

Sacrifices nécessaires

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Tesla compte sur une production effrénée au Texas. Le véritable défi réside dans le développement rapide d’une toute nouvelle voiture électrique. Et pour cela, il est essentiel de créer un environnement favorable à la vision de l’entreprise. Cela signifie rassembler des individus engagés dans la mission de Tesla, prêts à s’investir pleinement dans la réalisation de cette voiture, corps et âme. Et c’est précisément ce qui se profile à l’horizon.

En effet, des horaires prolongés et des conditions de travail difficiles pourraient être nécessaires pour accélérer la production. Musk va jusqu’à suggérer qu’ils devront dormir sur les lignes de production pour respecter les délais. D’ailleurs, cela soulève toutefois des inquiétudes quant à la santé et au bien-être des travailleurs, ainsi qu’à la qualité du produit final.

L’innovation en point de mire

Elon Musk affirme que la prochaine voiture électrique Tesla sera tellement révolutionnaire qu’il sera impossible pour les concurrents de la copier.

Cette affirmation soulève toutefois des questions, notamment au vu des progrès revendiqués par d’autres constructeurs. Notamment celui de Renault avec sa R5 électrique.

Malgré la capacité de Tesla à produire rapidement les prochaines voitures électriques, des doutes subsistent quant à la faisabilité des déclarations de Musk. En effet, si le délai fixé à fin 2025 est respecté, il s’agirait d’un miracle. En fait, une échéance de 2026 semble plus réaliste, compte tenu des récentes déclarations plus prudentes de M. Musk.