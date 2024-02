[BON PLAN] – Réduction spéciale de 4% sur le vidéoprojecteur ProBeam laser 4K de LG

Explorez de nouvelles dimensions visuelles avec le vidéoprojecteur laser 4K LG ProBeam BU50NST. Ce vidéoprojecteur offre une qualité d’image exceptionnelle pour les entreprises, l’éducation et le home cinéma. Ce bijou polyvalent est désormais disponible avec une réduction exclusive. Plongez dans une expérience visuelle et profitez d’une facilité de paiement adaptée à vos besoins.

Promotion exclusive sur le vidéoprojecteur laser 4K de LG !

Profitez de l’instant présent pour l’acquérir, car ce vidéoprojecteur ne coûte désormais que 2490,00 euros alors que son prix de vente est censé être de 2590,00 euros. Tout à fait, il serait judicieux de profiter de cette promotion dès maintenant.

Facilité de paiement

De plus, optez pour la facilité de paiement en 24 fois, avec des mensualités de 119,62 euros x 24, dont dont 380,97 euros de frais inclus. Offrez-vous sans tarder cette promotion inédite, transformez vos présentations, votre apprentissage et vos diagnostics médicaux avec le LG ProBeam BU50NST dès aujourd’hui.

Tout ce que vous devez savoir sur le vidéoprojecteur LG ProBeam BU50NST

Innovation visuelle pour les présentations professionnelles

Le LG ProBeam BU50NST est conçu pour révolutionner vos présentations d’entreprise. Avec une résolution 4K UHD et une luminosité de 5 000 lumens ANSI, chaque détail prend vie sur des écrans allant jusqu’à 300 pouces. La déformation en 12 points et le zoom 1,6x facilitent la configuration. Cela offre une solution visuelle complète et efficace.

Qualité d’image exceptionnelle pour un public large

Bénéficiez d’une qualité d’image exceptionnelle grâce à la technologie 4K Laser du LG ProBeam. Avec sa luminosité, même les salles de conférence les plus lumineuses ne compromettent pas la clarté et la netteté de l’affichage. Nous vous conseillons donc de ne pas manquer le bon plan concernant ce vidéoprojecteur sous aucun prétexte, car le ProBeam Laser 4k de LG garantit une expérience visuelle immersive.

Efficacité professionnelle, apprentissage interactif et diagnostic précis

En entreprise, ce vidéoprojecteur booste l’efficacité et la productivité des réunions d’affaires. Dans l’éducation, il transforme les salles de classe en espaces d’apprentissage interactifs. En milieu médical, la précision des couleurs et la compatibilité DICOM assurent un diagnostic précis.

Compacité, résolution 4K et connectivité intelligente

Avec son boîtier compact de 16,7 L, le LG ProBeam BU50N s’adapte à tous les espaces professionnels. La résolution 4K et luminosité de ce vidéoprojecteur offrent une expérience visuelle exceptionnelle. En plus, la connectivité webOS, Mirroring et Bluetooth simplifient le partage d’écran et de son.