[PRIME DAY] – Un écran MSI en promotion ? C’est une affaire à sauter dessus !

Le MSI Modern MD272QXP est l'écran bureautique ultime pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience de travail. Avec sa résolution WQHD de 27 pouces et sa dalle IPS, cet écran offre une qualité visuelle exceptionnelle et des angles de vision larges pour un confort maximal.

Ne laissez pas filer cette offre !

Pour une durée limitée, bénéficiez d'une remise immédiate de 20 euros sur le MSI Modern MD272QXP. Son prix actuel est de 249,99 euros, soit une réduction de 7 % par rapport au prix conseillé de 269,99 euros. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle pour améliorer votre espace de travail à moindre coût.

Pour faciliter votre achat, Amazon vous propose la possibilité de payer en quatre fois sans frais. Répartissez le coût de votre nouvel écran sur plusieurs mois sans aucune charge supplémentaire. De ce fait, votre investissement sera plus accessible que jamais.

Garantie et politique de retour flexible

Votre satisfaction est une priorité. C'est pourquoi le MSI Modern MD272QXP est couvert par une garantie constructeur de trois ans. De plus, si l'écran ne répond pas à vos attentes, vous pouvez le retourner sous 30 jours suivant la date de livraison pour un remboursement complet.

Les points forts du MSI Modern MD272QXP

Qualité d'image supérieure

Le MSI Modern MD272QXP offre une qualité d'image exceptionnelle avec une résolution WQHD de 2560×1440. La dalle IPS assure des couleurs vives et précises avec une gamme de couleurs sRGB couvrant 114 %. Avec une luminosité de 300 nits et un rapport de contraste de 1000:1, chaque détail est visible, que ce soit pour le travail ou le divertissement.

Confort visuel optimal

Cet écran est conçu pour le confort visuel avec des caractéristiques certifiées TÜV Rheinland Eye Comfort. Les filtres de réduction de la lumière bleue et la technologie anti-scintillement réduisent la fatigue oculaire, tandis que le traitement de surface antireflet et les paramètres de mode éco par défaut protègent vos yeux lors de longues sessions de travail.

Flexibilité d'utilisation

Le modèle MD272QXP est ultra-flexible, avec un pied de support ajustable dans quatre directions pour une orientation verticale ou horizontale. Il est également compatible avec les supports VESA pour un montage mural ou sur bras. Les haut-parleurs intégrés de 2W sont parfaits pour les conférences téléphoniques ou les vidéos.

Connectivité et commodité

Avec des ports HDMI 1.4b, DisplayPort 1.2a et plusieurs ports USB, cet écran supporte plusieurs sources et est compatible avec FreeSync pour des images fluides. Il comprend également un verrou Kensington pour la sécurité et une sortie casque pour une utilisation personnelle.

Le MSI Modern MD272QXP est l'écran idéal pour améliorer votre expérience bureautique avec sa qualité d'image exceptionnelle, son confort visuel, sa flexibilité et sa connectivité. Profitez dès maintenant de la promotion pour obtenir cet écran à un prix réduit et bénéficiez de la facilité de paiement, ainsi que de la garantie et politique de retour flexible.

Découvrez d'autres offres promotionnelles ici.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.