Écran PC : lequel choisir ?

Afin de trouver l’écran PC idéal qui répond à toutes vos exigences, vous avez intérêt à prendre en compte l’utilisation dont vous comptez en faire. Vous devez également considérer votre budget et les caractéristiques du moniteur.

Les ordinateurs portables ou de bureau peuvent servir à un grand nombre de choses incluant les jeux, le travail et les divertissements. Si vous faites partie de ceux qui exercent dans le secteur tertiaire, vous avez fort probablement besoin de machines informatiques. De même, les jeunes adultes et les adolescents peuvent y recourir pour s’adonner à leurs passions ou à leurs loisirs. Quel que soit votre cas, vous avez intérêt à réaliser un choix judicieux afin de ne pas regretter votre achat d’un écran PC.

L’écran PC pour jouer en WQHD

Vous êtes à la recherche d’un moniteur de 2560 x 1440 pixels pour jouer en WQHD ? L’ASUS TUF VG27AQ va certainement vous intéresser. Il mesure 27 pouces, dispose d’une fréquence de 144 HZ et propose une définition quad HD. Ses avantages incluent une excellente réactivité, une image bien calibrée par défaut et une ergonomie soignée. Par ailleurs, cet écran PC assure une compatibilité HDR et un bon contraste pour une dalle IPS. Son prix est de 329,89 euros sur Cdiscount Marketplace.

L’écran PC pour jouer en 4K à moins de 600 euros

Votre budget est limité à 600 euros, mais vous souhaitez tout de même obtenir un moniteur offrant une définition ultra-HD confortable ? Que diriez-vous d’opter pour Iiyama ProLite XB3288UHSU-B1 ? Il s’agit d’un moniteur de 32 pouces disposant d’une connectique complète et d’une ergonomie bien pensée. Cet écran PC est accessible dès 439 euros sur Amazon contre 458,99 euros sur Fnac.com Marketplace.

Les meilleurs moniteurs panoramiques ultra-larges

Vous tenez à ce que la définition de votre moniteur soit de 3440 x 1440 pixels (ultra-HD) ? Choisissez Evnia 34M2C8600, une surface d’affichage QD-Oled qui est connue pour sa grande qualité de fabrication. Ce produit de Philips propose un contraste infini, un FreeSync jusqu’à 175 Hz système d’éclairage ambiant Ambiglow. Sa connectique est complète et son ergonomie est parfaite. Vous pouvez l’acheter dès 1 419 euros Amazon.

Le meilleur moniteur USB-C

D’après les tests réalisés sur plus de 120 moniteurs en laboratoire, un modèle en particulier sort du lot : Evnia 34M2C8600. Cependant, comme nous l’avons considéré comme le meilleur écran PC panoramique ultra-large, vous pouvez choisir la deuxième sur la liste. Il s’agit d’AOC CU34P2C, un produit polyvalent qui vous permet de travailler confortablement sur une dalle UWDHD de 34 pouces. Ce moniteur met également à votre disposition deux ports USB 3.0 sur la tranche. Il propose aussi une fréquence native de 100 Hz et une compatibilité FreeSync. De même, il est apprécié pour son excellent rapport qualité-prix. 403,48 euros suffit pour profiter de ses performances et de ses fonctionnalités.

Le meilleur écran PC à moins de 200 euros

Votre budget est vraiment limité, mais vous tenez à avoir un écran PC de bonne qualité ? Le moniteur Huawei MateView SE peut parfaitement vous convenir. Il mesure 24 pouces, propose une définition full HD et délivre une image bien calibrée par défaut. De plus, sa consommation est très réduite et son pied est réglable en hauteur. Sur Amazon, il coûte uniquement 169,99 euros.

L’écran PC le plus réactif du marché

Asus TUF VG279QM est certainement le moniteur IPS le plus réactif du marché. Il propose une fréquence native de 240 Hz pouvant aller jusqu’à 280 Hz et une excellence réactivité. De même, il dispose d’une ergonomie soignée et d’une compatibilité HDR. Son image est bien calibrée par défaut et son ELMB (insertion d’images noires) est aussi bien fonctionnel avec le FreeSync qu’avec le G-Sync. Il est disponible à 328,90 euros sur Cdiscount Marketplace et convient parfaitement aux gamers.