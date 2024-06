Nouveauté chez Philips : un projecteur taillé pour le cinéma à la maison

Avec le Philips Screeneo UL5 Smart, chaque expérience cinématographique à la maison devient immersive et captivante.

Le Screeneo UL5 Smart redéfinit radicalement le divertissement à domicile. Capable de se positionner à seulement 51 cm du mur, il projette une image pouvant atteindre 120 pouces. Cette technologie transforme votre salon en véritable salle de cinéma. Chaque visionnage devient plus impressionnant et captivant.

Les atouts du Philips Screeneo UL5 Smart

Conçu pour ceux qui cherchent l'expérience cinématographique chez eux, il combine commodité et qualité d'image exceptionnelle.

Qualité visuelle inégalée pour une immersion totale

Doté d'une résolution Full HD 1080p et de capacités HDR10, le Screeneo UL5 Smart excelle en projection. Il offre une gamme de couleurs étendue qui inclut 200 % REC709, 150 % DCI-P3 et 108 % REC2020.

Chaque image se projette avec un niveau de détail stupéfiant. Les couleurs reproduisent fidèlement la réalité afin d'assurer une immersion visuelle sans pareil. Votre expérience de visionnage est améliorée par une qualité d'image qui rivalise avec les cinémas.

Facilité d'utilisation et performance intégrée

Ce tout nouveau projecteur n'est pas seulement puissant; il est aussi très facile à utiliser. Ses fonctions de mise au point automatique et de correction verticale du trapèze assurent une image parfaitement alignée.

Le système d'exploitation LuminOS enrichit l'expérience utilisateur. Il offre une suite d'applications pour le streaming direct afin de simplifier l'accès à vos contenus préférés. La convivialité et la praticité de l'appareil sont ainsi améliorées.

Connectivité et qualité sonore exceptionnelles

Le Screeneo UL5 Smart excelle aussi dans les capacités sonores. Avec des haut-parleurs de 2 x 3 watts, il remplit la pièce d'un son clair et puissant. Pour une expérience sonore encore plus riche, une connexion sans fil à des haut-parleurs Bluetooth externes est possible. Cela permet une personnalisation complète de votre expérience audio selon vos préférences.

Flexibilité et design élégant

Ce projecteur est fonctionnel et élégamment conçu. Il peut facilement être déplacé d'une pièce à l'autre dans le but de transformer tout espace en salle de projection. Que ce soit sur un mur blanc, un écran dédié ou même une table, le Screeneo UL5 Smart s'adapte parfaitement. De ce fait, il conserve une qualité de projection optimale dans divers environnements.

Disponibilité et accessibilité

Le Philips Screeneo UL5 Smart est prêt à changer votre manière de vivre le divertissement. Disponible en pré-commande dès le 26 juin sur Indiegogo à partir de 699 euros , il est accessible pour tous. Ne manquez pas cette opportunité de transformer votre foyer en centre de divertissement. Avec ce projecteur innovant, chaque maison peut devenir une salle de cinéma.

